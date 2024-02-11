В Украине изменили правила выезда рейсовых автобусов за границу — детали

Рейсовые автобусы на границе. Фото: НСН

В Украине планируется изменить правила выезда за границу рейсовых автобусов с понедельника, 12 февраля. Благодаря этому украинцы смогут быстрее добраться в другие страны Европы.

Об этом заявил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

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Изменения в правилах выезда автобусов за границу

"Начиная понедельник масштабируем єЧергу для автобусов на все пункты пропуска, в целом услуга будет действовать на 29 пунктах пересечения границы", — написал он.

Имеется в виду исключительно регистрация в системе для пересечения границы по принципу "реєструйся та їдь".

По словам Кубракова, масштабирование єЧерги — это часть последовательной работы по реформированию сферы международных пассажирских перевозок, где ключевым остается комфорт пассажира.

"Упорядочить международные пассажирские перевозки и убрать очереди перед пунктами пропуска — ключевая цель этих изменений. Сейчас мы масштабируем єЧергу на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу", — отметил он.

По его словам, затем на основе актуальной сети маршрутов каждому автобусу будет предложен временной промежуток для пересечения границы.

Скриншот поста Кубракова

Напомним, что пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили и задержали нарушителя границы с Молдовой. Мужчина пытался вернуться в Украину вне пункта пропуска.

Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили предпринимателя, подозреваемого в переправлении уклонистов за границу. Житель Измаила "нанимал" мужчин как водителей рейсовых автобусов и регистрировал в системе "Шлях".