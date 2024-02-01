Виїзд Арестовича за кордон з листом від розвідки — як прокоментували в ГУР

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Фото: facebook.com/assistantschool

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували на інформацію про виїзд за межі країни колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича нібито на підставі листа від ГУР. Там заявили, що це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє ГУР.

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"Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

У ГУР наголосили, що розвідка не надавала Арестовичу ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон.

Представників медіаспільноти закликали ретельно перевіряти інформацію перед поширенням.

Допис ГУР МО. Фото: скриншот

Нагадаємо, NGL.media поширило інформацію, що колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович виїхав з України та зараз перебуває в США. Йому нібито вдалося виїхати за кордон за допомогою спеціального листа ГУР.

Також ми писали, що ексрадник Офісу президента Олексій Арестович зараз проживає у Сполучених Штатах. Про те, як саме він опинився за кордоном, не схотів відповідати.