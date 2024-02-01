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Выезд Арестовича за границу с письмом от разведки — как прокомментировали в ГУР

1 февраля 2024 15:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Выезд Арестовича за границу с письмом от разведки — как прокомментировали в ГУР
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Фото: facebook.com/assistantschool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на информацию о выезде за пределы страны бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича якобы на основании письма от ГУР. Там заявили, что это не соответствует действительности.

Об этом сообщает ГУР.

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Выезд Арестовича за границу

"Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которую опубликовало NGL.media, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что разведка не предоставляла Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.

Представителей медиасообщества призвали тщательно проверять информацию перед распространением.

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Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, NGL.media распространило информацию, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович уехал из Украины и сейчас находится в США. Ему якобы удалось уехать за границу с помощью специального письма ГУР.

Также мы писали, что экс-советник Офиса президента Алексей Арестович сейчас проживает в Соединенных Штатах. О том, как именно он оказался за границей, не захотел отвечать.

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Алексей Арестович
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ГУР

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