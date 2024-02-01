Выезд Арестовича за границу с письмом от разведки — как прокомментировали в ГУР
В Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на информацию о выезде за пределы страны бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича якобы на основании письма от ГУР. Там заявили, что это не соответствует действительности.
Об этом сообщает ГУР.
Выезд Арестовича за границу
"Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которую опубликовало NGL.media, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
В ГУР подчеркнули, что разведка не предоставляла Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.
Представителей медиасообщества призвали тщательно проверять информацию перед распространением.
Напомним, NGL.media распространило информацию, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович уехал из Украины и сейчас находится в США. Ему якобы удалось уехать за границу с помощью специального письма ГУР.
Также мы писали, что экс-советник Офиса президента Алексей Арестович сейчас проживает в Соединенных Штатах. О том, как именно он оказался за границей, не захотел отвечать.
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