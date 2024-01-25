Арестович змовчав, як опинився у США — де він зараз проживає

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: скриншот з відео

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович зараз проживає у Сполучених Штатах. Проте як саме він опинився за кордоном — ексрадник не схотів відповідати.

Про це він сказав в інтерв'ю Анні Олицькій.

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"З депутатської групи або Порошенка, або "Голосу", я зараз не пригадую, направили до ДПСУ запитання, як виїхав Арестович. Відповідь ДПСУ опублікувала в соціальних мережах, і там написано: державна таємниця", — зазначив він.

На запитання журналістки, на яких підставах він зміг виїхати: як волонтер, політичний діяч чи з якоюсь місією, ексрадник Офісу Президента відповів: "Якось виїхав. Законно, звісно".

За його словами, проблем з перетином кордону він не мав, а до США приїхав на запрошення як "незалежний експерт з українського питання".

Арестович розповів, що у Нью-Йорку мав декілька програм, в яких він брав участь.

"Ми знаємо, наскільки була проблематизована допомога Україні. Можна сказати, що моя діяльність мала певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги", — зауважив він.

Також стало відомо, що він орендує житло у районі Central Park — "по-перше, я не бідна людина. По-друге, це з міркувань безпеки".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що є питання до військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон.

Також ми писали, що відома українська телеведуча Маша Єфросініна відповіла на запитання, як її чоловік виїхав з України.