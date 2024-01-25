Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Арестович змовчав, як опинився у США — де він зараз проживає arrow

Арестович змовчав, як опинився у США — де він зараз проживає

25 січня 2024 18:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Арестович змовчав, як опинився у США — де він зараз проживає
Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович зараз проживає у Сполучених Штатах. Проте як саме він опинився за кордоном — ексрадник не схотів відповідати. 

Про це він сказав в інтерв'ю Анні Олицькій.

Читайте також:

Арестович проживає у Нью-Йорку

"З депутатської групи або Порошенка, або "Голосу", я зараз не пригадую, направили до ДПСУ запитання, як виїхав Арестович. Відповідь ДПСУ опублікувала в соціальних мережах, і там написано: державна таємниця", — зазначив він.

На запитання журналістки, на яких підставах він зміг виїхати: як волонтер, політичний діяч чи з якоюсь місією, ексрадник Офісу Президента відповів: "Якось виїхав. Законно, звісно".

За його словами, проблем з перетином кордону він не мав, а до США приїхав на запрошення як "незалежний експерт з українського питання".

Арестович розповів, що у Нью-Йорку мав декілька програм, в яких він брав участь.

"Ми знаємо, наскільки була проблематизована допомога Україні. Можна сказати, що моя діяльність мала певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги", — зауважив він.

Також стало відомо, що він орендує житло у районі Central Park — "по-перше, я не бідна людина. По-друге, це з міркувань безпеки".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що є питання до військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон.

Також ми писали, що відома українська телеведуча Маша Єфросініна відповіла на запитання, як її чоловік виїхав з України.

Офіс президента
США
кордон
Олексій Арестович
прикордонники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі