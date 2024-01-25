Арестович змовчав, як опинився у США — де він зараз проживає
Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович зараз проживає у Сполучених Штатах. Проте як саме він опинився за кордоном — ексрадник не схотів відповідати.
Про це він сказав в інтерв'ю Анні Олицькій.
Арестович проживає у Нью-Йорку
"З депутатської групи або Порошенка, або "Голосу", я зараз не пригадую, направили до ДПСУ запитання, як виїхав Арестович. Відповідь ДПСУ опублікувала в соціальних мережах, і там написано: державна таємниця", — зазначив він.
На запитання журналістки, на яких підставах він зміг виїхати: як волонтер, політичний діяч чи з якоюсь місією, ексрадник Офісу Президента відповів: "Якось виїхав. Законно, звісно".
За його словами, проблем з перетином кордону він не мав, а до США приїхав на запрошення як "незалежний експерт з українського питання".
Арестович розповів, що у Нью-Йорку мав декілька програм, в яких він брав участь.
"Ми знаємо, наскільки була проблематизована допомога Україні. Можна сказати, що моя діяльність мала певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги", — зауважив він.
Також стало відомо, що він орендує житло у районі Central Park — "по-перше, я не бідна людина. По-друге, це з міркувань безпеки".
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що є питання до військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон.
Також ми писали, що відома українська телеведуча Маша Єфросініна відповіла на запитання, як її чоловік виїхав з України.
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