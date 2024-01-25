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Арестович промолчал, как оказался в США — где он сейчас проживает

25 января 2024 18:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Арестович промолчал, как оказался в США — где он сейчас проживает
Экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович сейчас проживает в Соединенных Штатах. Однако, как именно он оказался за границей, экс-советник не захотел отвечать.

Об этом он сказал в интервью Анне Олицкой.

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"Из депутатской группы или Порошенко, или "Голоса", я сейчас не помню, направили в ГПСУ вопрос, как уехал Арестович. Ответ ГПСУ опубликовала в социальных сетях, и там написано: государственная тайна", — отметил он.

На вопросы журналистки, на каких основаниях он смог уехать: как волонтер, политический деятель или с какой-то миссией, экс-советник Офиса Президента ответил: "Как-то выехал. Законно, конечно".

По его словам, проблем с пересечением границы у него не было, а в США приехал по приглашению как "независимый эксперт по украинскому вопросу".

Арестович рассказал, что в Нью-Йорке было несколько программ, в которых он принимал участие.

"Мы знаем, насколько была проблематизирована помощь Украине. Можно сказать, что моя деятельность имела определенную причастность к тому, чтобы Украине предоставили следующий транш помощи", — отметил он.

Также стало известно, что он арендует жилье в районе Central Park — "во-первых, я не бедный человек. Во-вторых, это из соображений безопасности".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть вопросы к незаконно выехавшим за границу военнообязанным.

Также мы писали, что известная украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила на вопрос, как ее муж уехал из Украины.

Офис президента
США
граница
Алексей Арестович
пограничники

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