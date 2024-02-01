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Як Арестовичу вдалося виїхати за кордон — розслідування

1 лютого 2024 14:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Як Арестовичу вдалося виїхати за кордон — розслідування
Ексрадник ОП Олексій Арестович. Фото: Afishа.it
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович виїхав з України та зараз перебуває в США. Йому вдалося виїхати за кордон за допомогою спеціального листа ГУР.

Про це повідомляє NGL.media.

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Зазначається, що підставою для виїзду за кордону колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича став лист Головного управління розвідки Міноборони України.

В ДПСУ не надали офіційну інформацію про підстави для виїзду Арестовича, пояснюючи, що "інформація про перетинання державного кордону особою стосується її приватного життя".

Ще 4 вересня він перетнув кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець—Корчова" та майже п’ять місяців не повертається назад.

Як відомо, Арестович вже неодноразово виїжджав за кордон, однак завжди повертався в Україну — усі його поїздки тривали не довше дев’яти днів.

Нагадаємо, що ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович зараз проживає у Сполучених Штатах. Про те, як саме він опинився за кордоном, — не схотів відповідати. 

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що має питання до військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон.

Офіс президента
кордон
Олексій Арестович
війна в Україні

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