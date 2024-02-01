Як Арестовичу вдалося виїхати за кордон — розслідування
Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович виїхав з України та зараз перебуває в США. Йому вдалося виїхати за кордон за допомогою спеціального листа ГУР.
Про це повідомляє NGL.media.
Як виїхав Арестович
Зазначається, що підставою для виїзду за кордону колишнього радника голови Офісу президента Олексія Арестовича став лист Головного управління розвідки Міноборони України.
В ДПСУ не надали офіційну інформацію про підстави для виїзду Арестовича, пояснюючи, що "інформація про перетинання державного кордону особою стосується її приватного життя".
Ще 4 вересня він перетнув кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець—Корчова" та майже п’ять місяців не повертається назад.
Як відомо, Арестович вже неодноразово виїжджав за кордон, однак завжди повертався в Україну — усі його поїздки тривали не довше дев’яти днів.
Нагадаємо, що ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович зараз проживає у Сполучених Штатах. Про те, як саме він опинився за кордоном, — не схотів відповідати.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що має питання до військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон.
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