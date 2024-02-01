Как Арестовичу удалось выехать за границу — расследование
Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович уехал из Украины и сейчас находится в США. Ему удалось выехать за границу с помощью специального письма ГУР.
Об этом сообщает NGL.media.
Как уехал Арестович
Отмечается, что основанием для выезда за границу бывшего советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича стало письмо Главного управления разведки Минобороны Украины.
В ГПСУ не предоставили официальную информацию об основаниях для выезда Арестовича, объясняя, что "информация о пересечении государственной границы лицом касается его частной жизни".
Еще 4 сентября он пересек границу с Польшей через пункт пропуска "Краковец — Корчова" и почти пять месяцев не возвращается назад.
Как известно, Арестович уже неоднократно выезжал за границу, однако всегда возвращался в Украину — все его поездки длились не больше девяти дней.
Напомним, что экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович сейчас проживает в Соединенных Штатах. О том, как именно он оказался за границей, не захотел отвечать.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть вопросы к незаконно выехавшим за границу военнообязанным.
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