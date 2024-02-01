Как Арестовичу удалось выехать за границу — расследование

Экс-советник ОП Алексей Арестович. Фото: Afishа.it

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович уехал из Украины и сейчас находится в США. Ему удалось выехать за границу с помощью специального письма ГУР.

Об этом сообщает NGL.media.

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Как уехал Арестович

Отмечается, что основанием для выезда за границу бывшего советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича стало письмо Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГПСУ не предоставили официальную информацию об основаниях для выезда Арестовича, объясняя, что "информация о пересечении государственной границы лицом касается его частной жизни".

Еще 4 сентября он пересек границу с Польшей через пункт пропуска "Краковец — Корчова" и почти пять месяцев не возвращается назад.

Как известно, Арестович уже неоднократно выезжал за границу, однако всегда возвращался в Украину — все его поездки длились не больше девяти дней.

Напомним, что экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович сейчас проживает в Соединенных Штатах. О том, как именно он оказался за границей, не захотел отвечать.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть вопросы к незаконно выехавшим за границу военнообязанным.