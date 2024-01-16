Виступ Зеленського у Давосі — прямий ефір Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі, який проходить у Давосі. Перед тим він провів низку важливих переговорів з лідерами країн-партнерів.
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Про що ефір
Президент України Володимир Зеленський виступає на другий день проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся із держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.
Додамо, у Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Він подякував Єнсу Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в боротьбі України проти російських загарбників.
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