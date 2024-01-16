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Виступ Зеленського у Давосі — прямий ефір Новини.LIVE

16 січня 2024 15:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Виступ Зеленського у Давосі — прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі, який проходить у Давосі. Перед тим він провів низку важливих переговорів з лідерами країн-партнерів.

Подивитися прямий ефір можна за посиланням.

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Про що ефір

Президент України Володимир Зеленський виступає на другий день проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся із держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Додамо, у Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Він подякував Єнсу Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в боротьбі України проти російських загарбників.

Володимир Зеленський
Україна
Давос
економіка
фінанси

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