Виступ Зеленського у Давосі — прямий ефір Новини.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі, який проходить у Давосі. Перед тим він провів низку важливих переговорів з лідерами країн-партнерів.

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Президент України Володимир Зеленський виступає на другий день проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся із держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Додамо, у Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Він подякував Єнсу Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в боротьбі України проти російських загарбників.