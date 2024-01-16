Выступление Зеленского в Давосе — прямой эфир Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. До этого он провел ряд важных переговоров с лидерами стран-партнеров.
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О чем эфир
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во второй день проведения Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.
В Давосе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО. Он поблагодарил Йенса Столтенберга за устойчивую поддержку со стороны Альянса в борьбе Украины против российских захватчиков.
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