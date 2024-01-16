Выступление Зеленского в Давосе — прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. До этого он провел ряд важных переговоров с лидерами стран-партнеров.

Посмотреть прямой эфир можно по ссылке.

Читайте также:

О чем эфир

Президент Украины Владимир Зеленский выступает во второй день проведения Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

В Давосе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО. Он поблагодарил Йенса Столтенберга за устойчивую поддержку со стороны Альянса в борьбе Украины против российских захватчиков.