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Выступление Зеленского в Давосе — прямой эфир Новини.LIVE

16 января 2024 15:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Выступление Зеленского в Давосе — прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. До этого он провел ряд важных переговоров с лидерами стран-партнеров.

Посмотреть прямой эфир можно по ссылке.

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О чем эфир

Президент Украины Владимир Зеленский выступает во второй день проведения Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

В Давосе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО. Он поблагодарил Йенса Столтенберга за устойчивую поддержку со стороны Альянса в борьбе Украины против российских захватчиков.

Владимир Зеленский
Украина
Давос
экономика
финансы

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