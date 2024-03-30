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Виробник ракет Taurus критикує владу Німеччини — у Spiegel назвали причину

30 березня 2024 13:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Виробник ракет Taurus критикує владу Німеччини — у Spiegel назвали причину
Чоловіки переміщають ракети Taurus. Ілюстративне фото: MBDA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Компанія MBDA, що виготовляє ракети Taurus, розкритикувала керівництво Німеччини за затримки в укладанні оборонних угод. Виробник наполягає на прискоренні ухвалення німецьким урядом контрактів щодо замовлень для промисловості.

Про це повідомляє Spiegel.

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Керівник німецької дочірньої компанії Томас Готтшильд наголосив, що укладання оборонних контрактів можливо і потрібно пришвидшувати. Варто зауважити, що спільне підприємство Airbus, BAE Systems і Leonardo є виробником крилатої ракети Taurus і зенітних ракет Patriot.

"Ми можемо зробити це набагато краще і швидше тут, в Німеччині", — зауважив Готтшильд.

Керівник повідомив, що затримка в ухваленні угод призвела до того, що ракети Taurus більше не вироблятимуться. Причиною цьому є те, що оборонна промисловість не може виготовляти зброю без нових замовлень.

"Це виклик для нашої промисловості, коли виробництво переривається, як у випадку з Taurus. У таких випадках наші постачальники, які часто є малими та середніми компаніями, зупиняють виробництво", — вказав очільник компанії.

За словами Готтшильда, як тільки виробники отримають нові замовлення, їм доведеться переорієнтуватися і забезпечити себе сировиною. Беручи до уваги це, можуть виникнути проблеми, тому що у світі існує високий попит на сировину для вибухових речовин.

"Збройова промисловість потребує базового завантаження виробництва. Цього достатньо для того, щоб мати сенс підтримувати ланцюги поставок, підтримувати випробувальне обладнання на сучасному рівні і підтримувати компетентність працівників", — підкреслив керівник.

Позитивним прикладом цього є замовлення від кількох земель на 1000 ракет Patriot, які наразі виготовляє MBDA. Очікується, що зброя буде надана протягом трьох років.

Нагадаємо, німецька компанія MBDA Deutschland, яка виробляє далекобійні крилаті ракети Taurus, заявила про готовність провести навчання для ЗСУ, на яких вони зрозуміють всі правила використання цього типу зброї.

Також ми писали про те, що більша частина представників керівної коаліції Німеччини проголосувала за надання Україні ракет Taurus.

Німеччина
ракети
угода
Taurus

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