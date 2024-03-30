Производитель ракет Taurus критикует власти Германии — в Spiegel назвали причину

Мужчины перемещают ракеты Taurus. Иллюстративное фото: MBDA

Компания MBDA, производящая ракеты Taurus, раскритиковала руководство Германии за задержки в заключении оборонных соглашений. Производитель настаивает на ускорении принятия германским правительством контрактов по заказам для промышленности.

Об этом сообщает Spiegel.

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Руководитель немецкой дочерней компании Томас Готтшильд подчеркнул, что заключение оборонных контрактов возможно и нужно ускорять. Следует отметить, что совместное предприятие Airbus, BAE Systems и Leonardo является производителем крылатой ракеты Taurus и зенитных ракет Patriot.

"Мы можем сделать это гораздо лучше и быстрее здесь, в Германии", — заметил Готтшильд.

Руководитель сообщил, что задержка в принятии соглашений привела к тому, что ракеты Taurus больше не будут производиться. Причиной тому является то, что оборонная промышленность не может производить оружие без новых заказов.

"Это вызов для нашей промышленности, когда производство прерывается, как в случае с Taurus. В таких случаях наши поставщики, часто являющиеся малыми и средними компаниями, останавливают производство", — указал руководитель компании.

По словам Готтшильда, как только производители получат новые заказы, им придется переориентироваться и снабдить себя сырьем. Учитывая это, могут возникнуть проблемы, потому что в мире существует высокий спрос на сырье для взрывчатых веществ.

"Оружейная промышленность нуждается в базовой загрузке производства. Этого достаточно для того, чтобы иметь смысл поддерживать цепи поставок, поддерживать испытательное оборудование на современном уровне и поддерживать компетентность работников", — подчеркнул руководитель.

Положительным примером этого является заказ от нескольких земель на 1000 ракет Patriot, которые производит MBDA. Ожидается, что оружие будет предоставлено в течение трех лет.

Напомним, немецкая компания MBDA Deutschland, производящая дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявила о готовности провести обучение для ВСУ, на которых они поймут все правила использования этого типа оружия.

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