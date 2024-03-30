Производитель ракет Taurus критикует власти Германии — в Spiegel назвали причину
Компания MBDA, производящая ракеты Taurus, раскритиковала руководство Германии за задержки в заключении оборонных соглашений. Производитель настаивает на ускорении принятия германским правительством контрактов по заказам для промышленности.
Об этом сообщает Spiegel.
Производитель Taurus призвал власти Германии ускорить процесс заключения оборонных соглашений
Руководитель немецкой дочерней компании Томас Готтшильд подчеркнул, что заключение оборонных контрактов возможно и нужно ускорять. Следует отметить, что совместное предприятие Airbus, BAE Systems и Leonardo является производителем крылатой ракеты Taurus и зенитных ракет Patriot.
"Мы можем сделать это гораздо лучше и быстрее здесь, в Германии", — заметил Готтшильд.
Руководитель сообщил, что задержка в принятии соглашений привела к тому, что ракеты Taurus больше не будут производиться. Причиной тому является то, что оборонная промышленность не может производить оружие без новых заказов.
"Это вызов для нашей промышленности, когда производство прерывается, как в случае с Taurus. В таких случаях наши поставщики, часто являющиеся малыми и средними компаниями, останавливают производство", — указал руководитель компании.
По словам Готтшильда, как только производители получат новые заказы, им придется переориентироваться и снабдить себя сырьем. Учитывая это, могут возникнуть проблемы, потому что в мире существует высокий спрос на сырье для взрывчатых веществ.
"Оружейная промышленность нуждается в базовой загрузке производства. Этого достаточно для того, чтобы иметь смысл поддерживать цепи поставок, поддерживать испытательное оборудование на современном уровне и поддерживать компетентность работников", — подчеркнул руководитель.
Положительным примером этого является заказ от нескольких земель на 1000 ракет Patriot, которые производит MBDA. Ожидается, что оружие будет предоставлено в течение трех лет.
Напомним, немецкая компания MBDA Deutschland, производящая дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявила о готовности провести обучение для ВСУ, на которых они поймут все правила использования этого типа оружия.
Также мы писали о том, что большая часть представителей руководящей коалиции Германии проголосовала за предоставление Украине ракет Taurus.
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