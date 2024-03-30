Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Производитель ракет Taurus критикует власти Германии — в Spiegel назвали причину arrow

Производитель ракет Taurus критикует власти Германии — в Spiegel назвали причину

30 марта 2024 13:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Производитель ракет Taurus критикует власти Германии — в Spiegel назвали причину
Мужчины перемещают ракеты Taurus. Иллюстративное фото: MBDA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Компания MBDA, производящая ракеты Taurus, раскритиковала руководство Германии за задержки в заключении оборонных соглашений. Производитель настаивает на ускорении принятия германским правительством контрактов по заказам для промышленности.

Об этом сообщает Spiegel.

Читайте также:

Производитель Taurus призвал власти Германии ускорить процесс заключения оборонных соглашений

Руководитель немецкой дочерней компании Томас Готтшильд подчеркнул, что заключение оборонных контрактов возможно и нужно ускорять. Следует отметить, что совместное предприятие Airbus, BAE Systems и Leonardo является производителем крылатой ракеты Taurus и зенитных ракет Patriot.

"Мы можем сделать это гораздо лучше и быстрее здесь, в Германии", — заметил Готтшильд.

Руководитель сообщил, что задержка в принятии соглашений привела к тому, что ракеты Taurus больше не будут производиться. Причиной тому является то, что оборонная промышленность не может производить оружие без новых заказов.

"Это вызов для нашей промышленности, когда производство прерывается, как в случае с Taurus. В таких случаях наши поставщики, часто являющиеся малыми и средними компаниями, останавливают производство", — указал руководитель компании.

По словам Готтшильда, как только производители получат новые заказы, им придется переориентироваться и снабдить себя сырьем. Учитывая это, могут возникнуть проблемы, потому что в мире существует высокий спрос на сырье для взрывчатых веществ.

"Оружейная промышленность нуждается в базовой загрузке производства. Этого достаточно для того, чтобы иметь смысл поддерживать цепи поставок, поддерживать испытательное оборудование на современном уровне и поддерживать компетентность работников", — подчеркнул руководитель.

Положительным примером этого является заказ от нескольких земель на 1000 ракет Patriot, которые производит MBDA. Ожидается, что оружие будет предоставлено в течение трех лет.

Напомним, немецкая компания MBDA Deutschland, производящая дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявила о готовности провести обучение для ВСУ, на которых они поймут все правила использования этого типа оружия.

Также мы писали о том, что большая часть представителей руководящей коалиции Германии проголосовала за предоставление Украине ракет Taurus.

Германия
ракеты
соглашение
Taurus

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК