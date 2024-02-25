Віктор Павлущик переміг конкурс на посаду голови НАЗК — що про нього відомо

Віктор Павлущик. Фото: sud.ua

Конкурсна комісія оголосила переможця на посаду очільника Національного агентства з питань запобігання корупції у неділю, 25 лютого. Ним став старший детектив — керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України Віктор Павлущик.

Про це повідомила пресслужба НАЗК у Facebook.

Переможець конкурсу на посаду голови НАЗК

За кандидатуру Павлущика проголосували всі шість членів комісії. Вони визнали, що він має найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків. Павлущик також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.

Допис НАЗК. Фото: скриншот

Що відомо про Віктора Павлущика

Він закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю "Правознавство" та Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародний бізнес".

З 2008 по 2015 рік Павлущик працював у органах СБУ на різних посадах, включаючи оперативні та керівні. Після цього він перейшов працювати детективом у НАБУ. Починаючи з листопада 2017-го, він обійняв посаду старшого детектива та керівника відділу детективів у НАБУ.

Відділ, яким керує Павлущик, спеціалізується на виявленні та розслідуванні кримінальних корупційних порушень, вчинених представниками судової влади та прокуратури.

У мотиваційному листі він наголошував, що всі його зусилля будуть спрямовані на те, щоб агентство дійсно відповідало таким надважливим характеристикам, як прозорість, чесність, відкритість для громадськості та ефективність у запобіганні корупції.

Нагадаємо, НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення щодо заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми. Його звинувачують у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Також НАЗК оголосило про запуск публічної бази даних про іноземне обладнання, яке використовується Росією для виробництва озброєнь. РФ виготовляє більшу частину свого озброєння за допомогою іноземного обладнання через відсутність необхідної експертизи та матеріально-технічного забезпечення.