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З початку року НАЗК перерахувало політичним партіям майже 200 млн грн — хто отримав найбільше

22 січня 2024 22:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З початку року НАЗК перерахувало політичним партіям майже 200 млн грн — хто отримав найбільше
Засідання Верховної Ради України. Фото: decentralization.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З початку 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції перерахувало парламентським політичним партіям майже 200 млн грн. Кошти спрямують на фінансування статутної діяльності.

Про це йдеться в Єдиному вебпорталі використання публічних коштів. 

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Найбільше отримала політична партія "Слуга Народу", а саме 122,6 млн грн. 

Згідно з даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів, партія "Батьківщина" отримала 23,3 млн грн з державного бюджету, "Європейська Солідарність" — 35,4 млн грн, "Голос" — 28,9 млн грн.

Цього року в держбюджеті на фінансування парламентських партій передбачено менше коштів, ніж визначено законодавством. Фінансування забороненої "Опозиційної платформи — за життя" у 2024 році не заплановано. Ймовірно, 148,3 млн грн залишаться в бюджеті.

У бюджеті на цей рік загалом закладено 840,5 млн грн на фінансування статутної діяльності парламентських партій. Однак відповідно до визначеної законодавством формули ця сума повинна мала б становити 988,9 млн грн.

Загалом "Слуга народу" цього року отримає 490 млн грн, "Батьківщина" — 92 млн, "Європейська Солідарність" — 141 млн, "Голос" — 115 млн грн.

Нагадаємо, з січня 2024 року в Україні збільшили оклади для народних депутатів через зміну прожиткового мінімуму. Разом з тим, багатьом українським чиновникам знизили зарплати, завдяки рішенню уряду.

Також ми писали, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що в Україні не будуть проводити вибори під час дії правового режиму воєнного стану. Таке рішення колективно ухвалили представники всіх гілок влади держави. 

Верховна Рада
НАЗК
гроші
партії
народні депутати

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