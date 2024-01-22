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С начала года НАПК перечислило политическим партиям почти 200 млн грн — кто получил больше всего

22 января 2024 22:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
С начала года НАПК перечислило политическим партиям почти 200 млн грн — кто получил больше всего
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: decentralization.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции перечислило парламентским политическим партиям почти 200 млн грн. Средства будут направлены на финансирование уставной деятельности.

Об этом говорится в Едином веб-портале использование публичных средств.

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Больше всего получила политическая партия "Слуга Народа", а именно 122,6 млн грн.

Согласно данным Единого веб-портала использования публичных средств, партия "Батькивщина" получила 23,3 млн грн из государственного бюджета, "Европейская Солидарность" — 35,4 млн грн, "Голос" — 28,9 млн грн.

В этом году в госбюджете на финансирование парламентских партий предусмотрено меньше средств, чем определено законодательством. Финансирование запрещенной "Оппозиционной платформы — за жизнь" в 2024 году не запланировано. Вероятно, 148,3 млн грн останутся в бюджете.

В бюджете на этот год заложено 840,5 млн грн на финансирование уставной деятельности парламентских партий. Однако в соответствии с определенной законодательством формулой эта сумма должна составлять 988,9 млн грн.

В общей сложности "Слуга народа" в этом году получит 490 млн грн, "Батькивщина" — 92 млн, "Европейская Солидарность" — 141 млн, "Голос" — 115 млн грн.

Напомним, с января 2024 года в Украине увеличили оклады для народных депутатов из-за изменения прожиточного минимума. Вместе с тем, многим украинским чиновникам снизили зарплаты благодаря решению правительства.

Также мы писали, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что в Украине не будут проводить выборы во время действия правового режима военного положения. Такое решение коллективно приняли представители всех ветвей власти государства.

Верховная Рада
НАПК
деньги
партии
народные депутаты

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