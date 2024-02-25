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Виктор Павлущик победил конкурс на должность главы НАПК — что о нем известно

25 февраля 2024 23:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Виктор Павлущик победил конкурс на должность главы НАПК — что о нем известно
Виктор Павлущик. Фото: sud.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Конкурсная комиссия объявила победителя на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции в воскресенье, 25 февраля. Им стал старший детектив — руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Виктор Павлущик.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК в Facebook.

Победитель конкурса на должность главы НАПК

За кандидатуру Павлущика проголосовали все шесть членов комиссии. Они признали, что у него лучший профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей. Павлущик также соответствует критериям компетентности и добропорядочности.

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Пост НАПК. Фото: скриншот

Что известно о Викторе Павлущике

Он окончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности "Правоведение" и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международный бизнес".

С 2008 по 2015 год Павлущик работал в органах СБУ на разных должностях, включая оперативные и руководящие. После этого он перешел работать детективом в НАБУ. Начиная с ноября 2017 года, он занял должность старшего детектива и руководителя отдела детективов в НАБУ.

Отдел, руководимый Павлущиком, специализируется на выявлении и расследовании уголовных коррупционных нарушений, совершенных представителями судебной власти и прокуратуры.

В мотивационном письме он подчеркивал, что все его усилия будут направлены на то, чтобы агентство действительно соответствовало таким важным характеристикам, как прозрачность, честность, открытость для общественности и эффективность в предотвращении коррупции.

Напомним, НАПК составило протокол об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы. Его обвиняют в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Также НАПК объявило о запуске публичной базы данных об иностранном оборудовании, используемом Россией для производства вооружений. РФ производит большую часть своего вооружения с помощью иностранного оборудования из-за отсутствия необходимой экспертизы и материально-технического обеспечения.

СБУ
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