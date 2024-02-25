Виктор Павлущик победил конкурс на должность главы НАПК — что о нем известно
Конкурсная комиссия объявила победителя на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции в воскресенье, 25 февраля. Им стал старший детектив — руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Виктор Павлущик.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК в Facebook.
Победитель конкурса на должность главы НАПК
За кандидатуру Павлущика проголосовали все шесть членов комиссии. Они признали, что у него лучший профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей. Павлущик также соответствует критериям компетентности и добропорядочности.
Что известно о Викторе Павлущике
Он окончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности "Правоведение" и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международный бизнес".
С 2008 по 2015 год Павлущик работал в органах СБУ на разных должностях, включая оперативные и руководящие. После этого он перешел работать детективом в НАБУ. Начиная с ноября 2017 года, он занял должность старшего детектива и руководителя отдела детективов в НАБУ.
Отдел, руководимый Павлущиком, специализируется на выявлении и расследовании уголовных коррупционных нарушений, совершенных представителями судебной власти и прокуратуры.
В мотивационном письме он подчеркивал, что все его усилия будут направлены на то, чтобы агентство действительно соответствовало таким важным характеристикам, как прозрачность, честность, открытость для общественности и эффективность в предотвращении коррупции.
Напомним, НАПК составило протокол об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы. Его обвиняют в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Также НАПК объявило о запуске публичной базы данных об иностранном оборудовании, используемом Россией для производства вооружений. РФ производит большую часть своего вооружения с помощью иностранного оборудования из-за отсутствия необходимой экспертизы и материально-технического обеспечения.
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