НАЗК склало протокол щодо адміністративних порушень на заступника керівника ОП

Ростислав Шурма. Фото: РБК-Україна

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративні правопорушення щодо заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми. Його звинувачують у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

На Шурму склали протокол

Агентство зазначає, що у 2022 році Шурма організував Комітет електроенергетики при ОП, учасники якого збиралися під його головуванням.

До участі в засіданнях Комітету були залучені ключові інституції сфери електроенергетики. Зокрема, Міненерго, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Укренерго, ДП "Оператор ринку" та ДП "Гарантований покупець".

НАЗК встановило, що рідний брат Ростислава Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел.

А сам Ростислав протягом 2019-2021 років входив до складу наглядової ради АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Геліос", який є співзасновником трьох із названих вище компаній.

Станом на липень 2022 року, коли відбулося перше засідання Комітету під головуванням Ростислава Шурми, ДП "Гарантований покупець" мало заборгованість за розрахунками за електричну енергію на суму майже 254 млн грн.

"Прагнучи забезпечити ДП "Гарантований покупець" додатковим джерелом фінансування та сприяти погашенню заборгованості перед компаніями брата, Ростислав Шурма на засіданнях Комітету 23 серпня та 7 вересня 2022 року спонукав ПАТ "НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" підписати та затвердити в НКРЕКП акти приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за січень, травень, липень, жовтень 2021 року та за лютий-червень 2022 року", — додали в Агенстві.

Таким чином рішення, ухвалені на засіданнях Комітету, мали вплив на задоволення приватного інтересу Ростислава Шурми, а саме — створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок ухвалення необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями.

Нагадаємо, у вересні 2023 року НАБУ розпочало розслідування виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованих територіях. У провадженні фігурує брат Шурми.

Згодом сам Ростислав підтвердив, що його брат отримував кошти з електростанцій, які знаходилися в окупації.