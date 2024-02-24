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НАПК составило протокол об административных нарушениях на заместителя руководителя ОП

24 февраля 2024 13:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
НАПК составило протокол об административных нарушениях на заместителя руководителя ОП
Ростислав Шурма. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы. Его обвиняют в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

На Шурму составили протокол

Агентство отмечает, что в 2022 году Шурма организовал Комитет электроэнергетики при ОП, участники которого собирались под его председательством.

К участию в заседаниях Комитета были привлечены ключевые институты сферы электроэнергетики. В частности, Минэнерго, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Укрэнерго, ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантований покупець".

НАПК установило, что родной брат Ростислава Шурмы Олег является конечным бенефициарным владельцем семи компаний, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников.

А сам Ростислав на протяжении 2019-2021 годов входил в состав наблюдательного совета АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос", который является соучредителем трех из вышеперечисленных компаний.

На июль 2022 года, когда состоялось первое заседание Комитета под председательством Ростислава Шурмы, ГП "Гарантований покупець". имело задолженность по расчетам за электрическую энергию на сумму почти 254 млн грн.

"Стремясь обеспечить ГП "Гарантований покупець" дополнительным источником финансирования и способствовать погашению задолженности перед компаниями брата, Ростислав Шурма на заседаниях Комитета 23 августа и 7 сентября 2022 года побудил ПАО "НЕК "Укрэнерго" и ГП "Гарантований покупець" подписать и утвердить прием-передача предоставленных услуг по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников за январь, май, июль, октябрь 2021 года и за февраль-июнь 2022 года", — добавили в Агентстве.

Таким образом, решения, принятые на заседаниях Комитета, оказали влияние на удовлетворение частного интереса Ростислава Шурмы, а именно создание условий для успешности бизнеса брата за счет принятия необходимых решений причастными к рынку электрической энергии государственными органами и компаниями.

Напомним, в сентябре 2023 года НАБУ начало расследование выплат за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированных территориях. В производстве фигурирует брат Шурмы.

Впоследствии сам Ростислав подтвердил, что его брат получал средства из находившихся в оккупации электростанций.

Офис президента
НАПК
Укрэнерго
Ростислав Шурма

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