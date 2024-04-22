Військовий, який застрелив поліцейського на Вінниччині, розповів свою версію подій

Віталій Василаке на суді. Фото: скриншот

Другий підозрюваний у вбивстві поліцейського на Вінниччині Віталій Василаке розповів свою версію подій кримінального інциденту. За словами фігуранта, він віз у село, аби "закопати".

Слова підозрюваного наводить телеканал "Ми-Україна".

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За словами Василаке, в ящиках були гранати, які боєць "віз в село, щоб закопати". На питання суду, для чого він це зробив, він відповів, що це йому було потрібно, "для невизначеного подальшого часу". Він заявив, що рік тримав ці гранати в себе у квартирі.

Що ж до вбивства правоохоронця, він зазначив, що не хотів його вбивати. За словами Василаке, йому здалося, що поліцейський був один, і він "хотів лише, щоб правоохоронець втратив свідомість і вони поїхали". Проте з'явився напарник поліцейського, який відкрив вогонь, що нібито "спонукало" обвинуваченого застосувати зброю у відповідь.

Вбивство поліцейського на Вінниччині — останні новини

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Гайсинському районі Вінниччини на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських.

Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили, що на відео розстрілу патрульних, присутні військовослужбовці однієї з частин Сухопутних військ ЗСУ. Самих нападників затримали в Одеській області, ними виявилися батько й син, Валерій та Віталій Василаке.

Вінницький міський суд в понеділок, 22 квітня, виніс вирок Валерію Василаке, відправивши його на два місяці під варту без можливості внесення застави. Аналогічний вирок отримав і його син, Віталій.