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Военный, застреливший полицейского в Винницкой области, рассказал свою версию событий

22 апреля 2024 19:21
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Илья Рябинин
редактор
Военный, застреливший полицейского в Винницкой области, рассказал свою версию событий
Виталий Василак в суде. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Второй подозреваемый в убийстве полицейского в Винницкой области, Виталий Василак, рассказал свою версию событий криминального инцидента. По словам фигуранта, он вез в деревню, чтобы "закопать".

Слова подозреваемого приводит телеканал "Ми-Україна".

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По словам Василака, в ящиках были гранаты, которые боец "вез в деревню, чтобы закопать". На вопрос суда, зачем он это сделал, он ответил, что ему это было нужно, "для неопределенного дальнейшего времени". Он заявил, что год держал эти гранаты у себя в квартире.

Что касается убийства правоохранителя, он отметил, что не хотел его убивать. По словам Василака, ему показалось, что полицейский был один, и он "хотел только, чтобы страж порядка потерял сознание и они уехали". Однако появился напарник полицейского, открывший огонь, что якобы "подвигло" обвиняемого применить ответное оружие.

Убийство полицейского в Винницкой области — последние новости

Напомним, ранее мы писали, что в Гайсинском районе Винницкой области на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь неизвестные в камуфляже совершили нападение на полицейских.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что на видео расстрела патрульных присутствуют военнослужащие одной из частей Сухопутных войск ВСУ. Самих нападавших задержали в Одесской области, ими оказались отец и сын, Валерий и Виталий Василаки.

Винницкий городской суд в понедельник, 22 апреля, вынес приговор Валерию Василаку , отправив его на два месяца под стражу без возможности внесения залога. Аналогичный приговор получил его сын, Виталий.

суд
убийство
полиция
Украина
Винницкая область
Криминал

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