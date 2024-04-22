Суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному в розстрілі поліцейських на Вінниччині

Підозрюваний у залі суду. Фото: скриншот з відео

Другому підозрюваному у вбивстві поліцейського у Вінницькій області обрали запобіжний захід. Йдеться про 26-річного військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба Офіс генпрокурора у Telegram у понеділок, 22 квітня.

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Запобіжний захід для вбивці

"За клопотанням прокурорів другому підозрюваному у розстрілі поліцейських на Вінничині суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Віталій Василаке зізнався, що його дії були незаконними. Він запевнив, що стріляв у поліцейського з табельної зброї, адже думав, що той застрелив його батька.

До того ж підозрюваний каже, що перевозив зброю, отриману у військовій частині, яку він зберігав у себе вдома. Мовляв, боєприпаси вважалися списаними, а він хотів їх "закопати до невизначених часів".

Нагадаємо, 20 квітня на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських. Інцидент трапився вночі в Гайсинському районі на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь.

Також підозрюваних затримали в Одеській області. Двоє військових, батько та син, 52 та 26 років — уродженці Вінницької області. Чоловіки проходили службу на Одещині, але самовільно покинули військову частину.

Вінницький міський суд 22 квітня взяв під варту Валерія Василаке, підозрюваного у вбивстві поліцейського. Він проведе два місяці під вартою без можливості внесення застави.