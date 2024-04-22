Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Суд избрал меру пресечения второму подозреваемому в расстреле полицейских в Винницкой области arrow

Суд избрал меру пресечения второму подозреваемому в расстреле полицейских в Винницкой области

22 апреля 2024 17:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Суд избрал меру пресечения второму подозреваемому в расстреле полицейских в Винницкой области
Подозреваемый в зале суда. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Второму подозреваемому в убийстве полицейского в Винницкой области избрали меру пресечения. Речь идет о 26-летнем военнослужащем.

Об этом сообщила пресс-служба Офис генпрокурора в Telegram в понедельник, 22 апреля.

Читайте также:

Мера пресечения для убийцы

"По ходатайству прокуроров второму подозреваемому в расстреле полицейских в Винницкой области суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Ему инкриминировано убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.

null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Виталий Василаке признался, что его действия были незаконными. Он заверил, что стрелял в полицейского из табельного оружия, ведь думал, что тот застрелил его отца.

К тому же подозреваемый говорит, что перевозил оружие, полученное в воинской части, которое он хранил у себя дома. Мол, боеприпасы считались списанными, а он хотел их "закопать до неопределенных времен".

Напомним, 20 апреля в Винницкой области неизвестные лица в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь.

Также подозреваемых задержали в Одесской области. Двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет — уроженцы Винницкой области. Мужчины проходили службу в Одесской области, но самовольно покинули воинскую часть.

Винницкий городской суд 22 апреля взял под стражу Валерия Василаке, подозреваемого в убийстве полицейского. Он проведет два месяца под стражей без возможности внесения залога.

суд
правосудие
убийство
полиция
Офис генерального прокурора
Винницкая область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри