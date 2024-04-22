Суд избрал меру пресечения второму подозреваемому в расстреле полицейских в Винницкой области

Подозреваемый в зале суда. Фото: скриншот из видео

Второму подозреваемому в убийстве полицейского в Винницкой области избрали меру пресечения. Речь идет о 26-летнем военнослужащем.

Об этом сообщила пресс-служба Офис генпрокурора в Telegram в понедельник, 22 апреля.

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"По ходатайству прокуроров второму подозреваемому в расстреле полицейских в Винницкой области суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Ему инкриминировано убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Виталий Василаке признался, что его действия были незаконными. Он заверил, что стрелял в полицейского из табельного оружия, ведь думал, что тот застрелил его отца.

К тому же подозреваемый говорит, что перевозил оружие, полученное в воинской части, которое он хранил у себя дома. Мол, боеприпасы считались списанными, а он хотел их "закопать до неопределенных времен".

Напомним, 20 апреля в Винницкой области неизвестные лица в камуфляже совершили нападение на полицейских. Инцидент произошел ночью в Гайсинском районе на автодороге между селами Флорино-Еланец и Бершадь.

Также подозреваемых задержали в Одесской области. Двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет — уроженцы Винницкой области. Мужчины проходили службу в Одесской области, но самовольно покинули воинскую часть.

Винницкий городской суд 22 апреля взял под стражу Валерия Василаке, подозреваемого в убийстве полицейского. Он проведет два месяца под стражей без возможности внесения залога.