Відставка спікера Палати США Джонсона — які результати голосування конгресменів

Майк Джонсон. Фото: Reuters

Представниця Республіканської партії Сполучених Штатів Америки Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Майка Джонсона у змові з Демократичною партією й запропонувала проголосувати за його відставку. Однак, її ініціативу підтримали лише 11 республіканців, решта 196 виступили проти.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Голосування за відставку Майка Джонсона

Зазначається, що за підсумками результатів голосування Джонсона підтримали 359 конгресменів, 43 виступили проти, ще семеро утрималися. Тож, він залишається надалі обіймати посаду спікера Палати представників Конгресу США.

"Я ціную демонстрацію довіри з боку моїх колег, щоб перемогти цю помилкову спробу. Сподіваюся, це кінець вбивства персонажів, яке характеризує поточний Конгрес", — сказав Джонсон, коментуючи інцидент з голосуванням.

Варто зазначити, що Грін ініціювала відповідне подання за відставку Джонсона після того, як отримала відмову на свої вимоги. Зокрема, конгресвумен вимагала не вносити цього року на розгляд палати питання про допомогу Україні, припинити фінансування будь-яких розслідувань Мін’юсту проти Трампа та скоротити фінансування федерального уряду.

Нагадаємо, що в середу, 24 квітня, Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. Підтримка Україна складає 61 млрд дол. Документ підписав президент США Джо Байден.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України. Загальна вартість переданої допомоги сягає мільярда доларів.