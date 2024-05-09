Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Відставка спікера Палати США Джонсона — які результати голосування конгресменів arrow

Відставка спікера Палати США Джонсона — які результати голосування конгресменів

9 травня 2024 08:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Відставка спікера Палати США Джонсона — які результати голосування конгресменів
Майк Джонсон. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Представниця Республіканської партії Сполучених Штатів Америки Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Майка Джонсона у змові з Демократичною партією й запропонувала проголосувати за його відставку. Однак, її ініціативу підтримали лише 11 республіканців, решта 196 виступили проти. 

Про це повідомляє Reuters. 

Читайте також:

Голосування за відставку Майка Джонсона

Зазначається, що за підсумками результатів голосування Джонсона підтримали 359 конгресменів, 43 виступили проти, ще семеро утрималися. Тож, він залишається надалі обіймати посаду спікера Палати представників Конгресу США. 

"Я ціную демонстрацію довіри з боку моїх колег, щоб перемогти цю помилкову спробу. Сподіваюся, це кінець вбивства персонажів, яке характеризує поточний Конгрес", — сказав Джонсон, коментуючи інцидент з голосуванням. 

 Варто зазначити, що Грін ініціювала відповідне подання за відставку Джонсона після того, як отримала відмову на свої вимоги. Зокрема, конгресвумен вимагала не вносити цього року на розгляд палати питання про допомогу Україні, припинити фінансування будь-яких розслідувань Мін’юсту проти Трампа та скоротити фінансування федерального уряду. 

Нагадаємо, що в середу, 24 квітня, Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. Підтримка Україна складає 61 млрд дол. Документ підписав президент США Джо Байден.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України. Загальна вартість переданої допомоги сягає мільярда доларів. 

США
звільнення
політики
голосування
відставка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку