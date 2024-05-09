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Отставка спикера Палаты США Джонсона — какие результаты голосования конгрессменов

9 мая 2024 08:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Отставка спикера Палаты США Джонсона — какие результаты голосования конгрессменов
Майк Джонсон. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Представитель Республиканской партии Соединенных Штатов Америки Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Майка Джонсона в сговоре с Демократической партией и предложила проголосовать за его отставку. Однако ее инициативу поддержали только 11 республиканцев, остальные 196 выступили против.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что по итогам голосования Джонсона поддержали 359 конгрессменов, 43 выступили против, еще семеро воздержались. Он остается в дальнейшем занимать должность спикера Палаты представителей Конгресса США.

"Я ценю демонстрацию доверия со стороны моих коллег, чтобы победить эту ошибочную попытку. Надеюсь, это конец убийства персонажей, характеризующего текущий Конгресс", — сказал Джонсон, комментируя инцидент с голосованием.

Следует отметить, что Грин инициировала соответствующее представление за отставку Джонсона после того, как получила отказ в ответ на свои требования. В частности, конгрессвумен потребовала не вносить в этом году на рассмотрение палаты вопрос о помощи Украине, прекратить финансирование любых расследований Минюста против Трампа и сократить финансирование федерального правительства.

Напомним, что в среду, 24 апреля, Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Поддержка Украины составляет 61 млрд дол. Документ подписал президент США Джо Байден.

Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины. Общая стоимость переданной помощи достигает миллиарда долларов.

США
увольнение
политики
голосование
отставка

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