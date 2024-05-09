Отставка спикера Палаты США Джонсона — какие результаты голосования конгрессменов
Представитель Республиканской партии Соединенных Штатов Америки Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Майка Джонсона в сговоре с Демократической партией и предложила проголосовать за его отставку. Однако ее инициативу поддержали только 11 республиканцев, остальные 196 выступили против.
Об этом сообщает Reuters.
Голосование за отставку Майка Джонсона
Отмечается, что по итогам голосования Джонсона поддержали 359 конгрессменов, 43 выступили против, еще семеро воздержались. Он остается в дальнейшем занимать должность спикера Палаты представителей Конгресса США.
"Я ценю демонстрацию доверия со стороны моих коллег, чтобы победить эту ошибочную попытку. Надеюсь, это конец убийства персонажей, характеризующего текущий Конгресс", — сказал Джонсон, комментируя инцидент с голосованием.
Следует отметить, что Грин инициировала соответствующее представление за отставку Джонсона после того, как получила отказ в ответ на свои требования. В частности, конгрессвумен потребовала не вносить в этом году на рассмотрение палаты вопрос о помощи Украине, прекратить финансирование любых расследований Минюста против Трампа и сократить финансирование федерального правительства.
Напомним, что в среду, 24 апреля, Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Поддержка Украины составляет 61 млрд дол. Документ подписал президент США Джо Байден.
Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины. Общая стоимость переданной помощи достигает миллиарда долларов.
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