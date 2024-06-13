Двоє школярів втопилися під час відпочинку в Чернівецькій області — подробиці

Рятувальники шукають тіла хлопчиків. Фото: facebook.com/chrn.gp.gov.ua

Поблизу Дністра в Чернівецькій області втопилися двоє підлітків під час відпочинку з учителем у середу, 12 червня. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура в Facebook.

Читайте також:

На Буковині втонули школярі

"За даними слідства, 12 червня цього року, вчитель одного з місцевих закладів освіти у Дністровському районі Чернівецької області повів учнів 9 класу, які відвідують його гурток, на відпочинок до Дністра. Під час купання двох 15-річних хлопців віднесло течією", — зазначили в прокуратурі.

Там розповіли, що тіло одного хлопчика витягли, тіло іншого досі шукають. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та водолази.

Правоохоронці розпочали розслідування через неналежне виконання вчителем обов'язків щодо безпеки дітей, що призвело до їх смерті.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Чернівецька обласна прокуратура"

Як не потонути під час відпочинку

Рятувальники розповіли про елементарні правила безпеки біля води:

відпочивайте та купайтеся лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм;

не плавайте далеко від берега і не плавайте наодинці;

уникайте плавання у стані алкогольного сп'яніння;

не наближайтеся до суден і човнів;

переконайтеся, що температура води не нижче +17 °С;

обмежуйте час у воді до 20 хвилин, збільшуючи його поступово;

зважайте на погодні умови і не плавайте при сильних вітрах.

Нагадаємо, що правоохоронці розповіли про збільшення випадків утоплення. Йдеться про вихідні 1 та 2 червня, коли під час купання потонули п'ятеро людей.

Також ми повідомляли, що в Хмельницькій області 2 червня потонули двоє дітей.

Додамо, що речник ДПСУ Андрій Демченко назвав кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки повномасштабної війни.