Двое школьников утонули во время отдыха в Черновицкой области — подробности

Унесло течением — школьники утонули во время отдыха на Днестре
У Днестра в Черновицкой области утонули двое подростков во время отдыха с учителем в среду, 12 июня. Правоохранители начали расследование.
Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура в Facebook.
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"По данным следствия, 12 июня этого года, учитель одного из местных учебных заведений в Днестровском районе Черновицкой области повел учащихся 9 класса, посещающих его кружок, на отдых в Днестр. Во время купания двух 15-летних ребят отнесло течением", — отметили в прокуратуре.
Там рассказали, что тело одного мальчика вытащили, тело другого до сих пор ищут. На месте работают правоохранители, спасатели и водолазы.
Правоохранители начали расследование из-за ненадлежащего выполнения учителем обязанностей по безопасности детей, что привело к их смерти.
Как не утонуть во время отдыха
Спасатели рассказали об элементарных правилах безопасности у воды:
- отдыхайте и купайтесь только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов;
- не плавайте вдали от берега и не плавайте наедине;
- избегайте плавания в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам и лодкам;
- убедитесь, что температура воды не ниже +17 °С;
- ограничивайте время в воде до 20 минут, увеличивая его постепенно;
- учитывайте погодные условия и не плавайте при сильных ветрах.
Напомним, что правоохранители рассказали об увеличении случаев утопления. Речь идет о выходных 1 и 2 июня, когда во время купания утонули пять человек.
Также мы сообщали, что в Хмельницкой области 2 июня утонули двое детей.
Добавим, что спикер ГНСУ Андрей Демченко назвал количество мужчин, утонувших в Тисе за два года полномасштабной войны.
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