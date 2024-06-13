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Унесло течением — школьники утонули во время отдыха на Днестре

13 июня 2024 04:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Двое школьников утонули во время отдыха в Черновицкой области — подробности
Спасатели ищут тела мальчиков. Фото: facebook.com/chrn.gp.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

У Днестра в Черновицкой области утонули двое подростков во время отдыха с учителем в среду, 12 июня. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура в Facebook.

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"По данным следствия, 12 июня этого года, учитель одного из местных учебных заведений в Днестровском районе Черновицкой области повел учащихся 9 класса, посещающих его кружок, на отдых в Днестр. Во время купания двух 15-летних ребят отнесло течением", — отметили в прокуратуре.

Там рассказали, что тело одного мальчика вытащили, тело другого до сих пор ищут. На месте работают правоохранители, спасатели и водолазы.

Правоохранители начали расследование из-за ненадлежащего выполнения учителем обязанностей по безопасности детей, что привело к их смерти.

На Буковине утонули двое мальчиков
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы "Черновицкая областная прокуратура"

Как не утонуть во время отдыха

Спасатели рассказали об элементарных правилах безопасности у воды:

  • отдыхайте и купайтесь только на специально оборудованных пляжах;
  • никогда не ныряйте в незнакомых местах;
  • не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов;
  • не плавайте вдали от берега и не плавайте наедине;
  • избегайте плавания в состоянии алкогольного опьянения;
  • не приближайтесь к судам и лодкам;
  • убедитесь, что температура воды не ниже +17 °С;
  • ограничивайте время в воде до 20 минут, увеличивая его постепенно;
  • учитывайте погодные условия и не плавайте при сильных ветрах.

Напомним, что правоохранители рассказали об увеличении случаев утопления. Речь идет о выходных 1 и 2 июня, когда во время купания утонули пять человек.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области 2 июня утонули двое детей.

Добавим, что спикер ГНСУ Андрей Демченко назвал количество мужчин, утонувших в Тисе за два года полномасштабной войны.

подростки
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Черновицкая область
Днестр
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