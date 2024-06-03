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У Хмельницькій області потонули двоє дітей — що відомо

3 червня 2024 08:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У селі Сутківці Хмельницької області потонули двоє дітей
Водолази ДСНС Хмельницької області. Фото: facebook.com/DSNSKHM
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області в неділю, 2 червня, потонули двоє дітей. Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області у Facebook.

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До рятувальників селища Ярмолинці надійшло повідомлення від працівників поліції, що в с. Сутківці Хмельницького району на місцевій водоймі, ймовірно, втонули підлітки. 

У Хмельницькій області потонули діти
Місце події. Фото: facebook.com/DSNSKHM

На місце виклику прибуло чергове відділення. Ще до прибуття надзвичайників медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження. Вони розпочали реанімаційні заходи, які не дали результату.

Смерть підлітків у Хмельницькій області
Водолаз ДСНС Хмельницької області. Фото: facebook.com/DSNSKHM

"Окрім того, на місце події для пошуку іншого підлітка було залучено водолазів ДСНС Хмельниччини. Вони обстежили акваторію ставка та підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження. На місці інциденту з рідними загиблих працювали психологи ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Водолази дістають дитину, яка втонула в Хмельницькій області
Водолази дістають тіло дитини. Фото: facebook.com/DSNSKHM

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Водолази шукають дитину у воді
Водолази ДСНС Хмельницької області. Фото: facebook.com/DSNSKHM
У Хмельницькій області потонули діти
Велосипеди дітей. Фото: facebook.com/DSNSKHM

У ДСНС закликали людей стежити за дітьми, навчати їх правил безпеки та ні в жодному разі не дозволяти відвідувати водойми самостійно, а особливо місця, які не пристосовані для купання.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у зв'язку з воєнним станом в Україні кількість трагічних випадків на кордоні значно зросла, зокрема, річка Тиса стала місцем численних трагедій. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що з початку введення воєнного стану прикордонники знайшли понад 30 тіл потопельників у водах Тиси.

Також 30 травня на берег Тиси винесло тіло потопельника. Загалом в останній місяць весни сталося десять таких випадків. 

вода
смерть
рятувальники
ДСНС
потопельникі
Хмельницька область
діти

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