В селе Сутковцы Хмельницкой области утонули двое детей

В Хмельницкой области утонули двое детей — что известно
В Хмельницкой области в воскресенье, 2 июня, утонули двое детей. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области в Facebook.
Смерть детей в Хмельницкой области
К спасателям поселка Ярмолинцы поступило сообщение от сотрудников полиции, что в с. Сутковцы Хмельницкого района на местном водоеме, вероятно, утонули подростки.
На место вызова прибыло дежурное отделение. Еще до прибытия чрезвычайников медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения. Они начали реанимационные мероприятия, которые не дали результата.
"Кроме того, на место происшествия для поиска второго подростка были привлечены водолазы ГСЧС Хмельницкой области. Они обследовали акваторию пруда и подняли на поверхность тело девочки 2013 года рождения. На месте инцидента с родными погибших работали психологи ГСЧС", — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
В ГСЧС призвали людей следить за детьми, обучать их правилам безопасности и ни в коем случае не позволять посещать водоемы самостоятельно, а особенно места, которые не приспособлены для купания.
Напомним, в связи с военным положением в Украине количество трагических случаев на границе значительно возросло, в частности, река Тиса стала местом многочисленных трагедий. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что с начала введения военного состояния пограничники обнаружили более 30 тел утопленников в водах Тисы.
Также 30 мая на берег Тисы вынесло тело утопленника. Всего в последний месяц весны произошло десять подобных случаев.
Читайте Новини.LIVE!