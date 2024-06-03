В селе Сутковцы Хмельницкой области утонули двое детей

Водолазы ГСЧС Хмельницкой области. Фото: facebook.com/DSNSKHM

В Хмельницкой области в воскресенье, 2 июня, утонули двое детей. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области в Facebook.

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К спасателям поселка Ярмолинцы поступило сообщение от сотрудников полиции, что в с. Сутковцы Хмельницкого района на местном водоеме, вероятно, утонули подростки.

Место происшествия. Фото: facebook.com/DSNSKHM

На место вызова прибыло дежурное отделение. Еще до прибытия чрезвычайников медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения. Они начали реанимационные мероприятия, которые не дали результата.

Водолаз ГСЧС Хмельницкой области. Фото: facebook.com/DSNSKHM

"Кроме того, на место происшествия для поиска второго подростка были привлечены водолазы ГСЧС Хмельницкой области. Они обследовали акваторию пруда и подняли на поверхность тело девочки 2013 года рождения. На месте инцидента с родными погибших работали психологи ГСЧС", — говорится в сообщении.

Водолазы достают тело ребенка. Фото: facebook.com/DSNSKHM

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Водолазы ГСЧС Хмельницкой области. Фото: facebook.com/DSNSKHM

Велосипеды детей. Фото: facebook.com/DSNSKHM

В ГСЧС призвали людей следить за детьми, обучать их правилам безопасности и ни в коем случае не позволять посещать водоемы самостоятельно, а особенно места, которые не приспособлены для купания.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в связи с военным положением в Украине количество трагических случаев на границе значительно возросло, в частности, река Тиса стала местом многочисленных трагедий. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что с начала введения военного состояния пограничники обнаружили более 30 тел утопленников в водах Тисы.

Также 30 мая на берег Тисы вынесло тело утопленника. Всего в последний месяц весны произошло десять подобных случаев.