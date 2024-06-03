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В Хмельницкой области утонули двое детей — что известно

3 июня 2024 08:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В селе Сутковцы Хмельницкой области утонули двое детей
Водолазы ГСЧС Хмельницкой области. Фото: facebook.com/DSNSKHM
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Хмельницкой области в воскресенье, 2 июня, утонули двое детей. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области в Facebook.

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К спасателям поселка Ярмолинцы поступило сообщение от сотрудников полиции, что в с. Сутковцы Хмельницкого района на местном водоеме, вероятно, утонули подростки. 

В Хмельницкой области утонули дети
Место происшествия. Фото: facebook.com/DSNSKHM

На место вызова прибыло дежурное отделение. Еще до прибытия чрезвычайников медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения. Они начали реанимационные мероприятия, которые не дали результата.

Смерть подростков в Хмельницкой области
Водолаз ГСЧС Хмельницкой области. Фото: facebook.com/DSNSKHM

"Кроме того, на место происшествия для поиска второго подростка были привлечены водолазы ГСЧС Хмельницкой области. Они обследовали акваторию пруда и подняли на поверхность тело девочки 2013 года рождения. На месте инцидента с родными погибших работали психологи ГСЧС", — говорится в сообщении.

Водолазы достают утонувшего в Хмельницкой области ребенка
Водолазы достают тело ребенка. Фото: facebook.com/DSNSKHM

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Водолазы ищут ребенка в воде
Водолазы ГСЧС Хмельницкой области. Фото: facebook.com/DSNSKHM
В Хмельницкой области утонули дети
Велосипеды детей. Фото: facebook.com/DSNSKHM

В ГСЧС призвали людей следить за детьми, обучать их правилам безопасности и ни в коем случае не позволять посещать водоемы самостоятельно, а особенно места, которые не приспособлены для купания.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в связи с военным положением в Украине количество трагических случаев на границе значительно возросло, в частности, река Тиса стала местом многочисленных трагедий. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что с начала введения военного состояния пограничники обнаружили более 30 тел утопленников в водах Тисы.

Также 30 мая на берег Тисы вынесло тело утопленника. Всего в последний месяц весны произошло десять подобных случаев.

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ГСЧС
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