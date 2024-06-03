Протягом вихідних в Україні потонули п'ятеро людей

Водолаз шукає людину, яка потонула в озері. Фото: facebook.com/DSNSKHM

Протягом вихідних, 1 та 2 червня, в Україні різко збільшились випадки утоплення. Загалом під час купання в озерах потонули п'ятеро людей.

Про це виданню "Страна" розповіли джерела в правоохоронних органах у понеділок, 3 червня.

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Випадки утоплення в Україні

"Один випадок зафіксовано 1 червня в Києві. Під час купання потонув 16-річний хлопець", — розповіло джерело.

Другий випадок зафіксовано у Броварах — там в озері потонув 28-річний чоловік. Також у Первомайську потонув 51-річний чоловік, який намагався переплисти озеро.

"Також два випадки зафіксовано 2 червня на Хмельниччині, там потонули двоє підлітків 11 і 13 років", — каже джерело.

Нагадаємо, у Хмельницькій області потонули двоє дітей. Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.

Також у зв'язку з воєнним станом в Україні кількість трагічних випадків на кордоні значно зросла, зокрема, річка Тиса стала місцем численних трагедій. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що з початку введення воєнного стану прикордонники знайшли понад 30 тіл потопельників у водах Тиси.