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Трагедии на воде — в Украине резко увеличились случаи утопления

3 июня 2024 13:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В течение выходных в Украине утонули пять человек
Водолаз ищет утонувшего в озере человека. Фото: facebook.com/DSNSKHM
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В выходные, 1 и 2 июня, в Украине резко увеличились случаи утопления. Всего во время купания в озерах утонули пять человек.

Об этом изданию "Страна" рассказали источники в правоохранительных органах в понедельник, 3 июня.

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"Один случай зафиксирован 1 июня в Киеве. Во время купания утонул 16-летний парень", — рассказал источник.

Второй случай зафиксирован в Броварах — там в озере утонул 28-летний мужчина. Также в Первомайске утонул 51-летний мужчина, который пытался переплыть озеро. 

"Также два случая зафиксировано 2 июня в Хмельницкой области, там утонули двое подростков 11 и 13 лет", — говорит источник.

Напомним, в Хмельницкой области утонули двое детей. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Также в связи с военным положением в Украине количество трагических случаев на границе значительно возросло, в частности, река Тиса стала местом многочисленных трагедий. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что с начала введения военного состояния пограничники обнаружили более 30 тел утопленников в водах Тисы.

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Украина
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