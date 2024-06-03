В течение выходных в Украине утонули пять человек

Водолаз ищет утонувшего в озере человека. Фото: facebook.com/DSNSKHM

В выходные, 1 и 2 июня, в Украине резко увеличились случаи утопления. Всего во время купания в озерах утонули пять человек.

Об этом изданию "Страна" рассказали источники в правоохранительных органах в понедельник, 3 июня.

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Случаи утопления в Украине

"Один случай зафиксирован 1 июня в Киеве. Во время купания утонул 16-летний парень", — рассказал источник.

Второй случай зафиксирован в Броварах — там в озере утонул 28-летний мужчина. Также в Первомайске утонул 51-летний мужчина, который пытался переплыть озеро.

"Также два случая зафиксировано 2 июня в Хмельницкой области, там утонули двое подростков 11 и 13 лет", — говорит источник.

Напомним, в Хмельницкой области утонули двое детей. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Также в связи с военным положением в Украине количество трагических случаев на границе значительно возросло, в частности, река Тиса стала местом многочисленных трагедий. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что с начала введения военного состояния пограничники обнаружили более 30 тел утопленников в водах Тисы.