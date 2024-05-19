В яких областях України вимикатимуть світло 20 травня

Ремонт пошкодженої енергосистеми. Фото: Укренерго

В Україні у понеділок, 20 травня, будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Йдеться про проміжок часу з 18:00 до 00:00.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго та ДТЕК у Telegram у неділю, 19 травня.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі України

В Укренерго зазначили, що для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень.

Там зазначили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Водночас у ДТЕК зазначили, що графіки знеструмлень з 18:00 до 00:00 застосовуватимуться лише у:

Києві;

Київській області;

Одеській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 травня в Україні залучалася аварійна допомога з електроенергією від сусідніх країн. Аналогічна ситуація можлива і ввечері.

Також голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попереджає, що відключення світла почастішають, адже енергетична система України на межі. Він пояснив ключові моменти енергетики, зокрема технічне підґрунтя та формулу, на якій базується енергопостачання.