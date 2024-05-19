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Отключение электроэнергии — какие области завтра будут без света

19 мая 2024 22:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В каких областях Украины будут выключать свет 20 мая
Ремонт поврежденной энергосистемы. Фото: Укрэнерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине в понедельник, 20 мая, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Речь идет о промежутке времени с 18:00 до 00:00.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и ДТЭК в Telegram в воскресенье, 19 мая.

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В Укрэнерго отметили, что для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений.

Там отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

В то же время в ДТЭК отметили, что графики обесточений с 18:00 до 00:00 будут применяться только в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Одесской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкой области.
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Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, 19 мая в Украине привлекалась аварийная помощь с электроэнергией соседних стран. Аналогичная ситуация возможна и вечером.

Также глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предупреждает, что отключения света участятся, ведь энергетическая система Украины на грани. Он объяснил ключевые моменты энергетики, в частности техническую основу и формулу, на которой базируется энергоснабжение.

украинцы
электроэнергия
Украина
сфера энергетики
электроснабжение

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