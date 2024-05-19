В каких областях Украины будут выключать свет 20 мая

Отключение электроэнергии — какие области завтра будут без света
В Украине в понедельник, 20 мая, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Речь идет о промежутке времени с 18:00 до 00:00.
Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и ДТЭК в Telegram в воскресенье, 19 мая.
Ситуация в энергосистеме Украины
В Укрэнерго отметили, что для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений.
Там отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
В то же время в ДТЭК отметили, что графики обесточений с 18:00 до 00:00 будут применяться только в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Одесской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области.
Напомним, 19 мая в Украине привлекалась аварийная помощь с электроэнергией соседних стран. Аналогичная ситуация возможна и вечером.
Также глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предупреждает, что отключения света участятся, ведь энергетическая система Украины на грани. Он объяснил ключевые моменты энергетики, в частности техническую основу и формулу, на которой базируется энергоснабжение.
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