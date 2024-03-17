Вибухи в Бєлгородській області — росіяни сидять без світла та газу

Вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Внаслідок атаки чотирьох безпілотників на Бєлгородську область Російської Федерації в ніч проти неділі, 17 березня, постраждало селище Октябрське. Там пошкоджено лінії електропередач та газу.

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

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Вибухи в Бєлгородській області 17 березня

"У Бєлгородському районі атаки ЗСУ за допомогою чотирьох БпЛА, які скинули вибухові пристрої, зазнало селище Октябрське. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження на лініях електро- та газопостачання", — зазначив очільник Бєлгородської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова

Тим часом очевидці продовжують ділитися з місцевими соцмережами вибухами з місця подій.

Своєю чергою мер Москви Сергій Собянін хвалиться роботою ППО, завдяки якій всі чотири безпілотники, які летіли на Москву були збиті. Традиційно "нє разрушеній, нє пострадавших нєт".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Москви Сергія Собяніна

Нагадаємо, що у російському Слов'янську-на-Кубані, що в Краснодарському краї, в ніч проти неділі, 17 березня, попередньо, безпілотники атакували нафтопереробний завод, внаслідок чого виникла пожежа. Є загиблий.

Також ми писали, що в Самарській області, що в Росії, в суботу, 16 березня, відбулася серія атак на два нафтопереробні заводи, внаслідок яких було серйозно пошкоджено Сизранський НПЗ. Стало відомо, що вдалу спецоперацію організувала Служба безпеки України.