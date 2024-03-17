Сильні вибухи в російському Слов'янську-на-Кубані — на місцевому заводі пожежа

Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

На завод у російському Слов'янську-на-Кубані, що в Краснодарському краї, відбулась атака безпілотників. Опісля вибухів очевидці помітили дим, розгорілась пожежа. Також є постраждалий.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За даними російських Telegram-каналів, мешканці Слов'янська-на-Кубані скаржаться на атаку безпілотників, що призвело до пожежі на заводі.

Наразі відомо про одного постраждалого. На місце прямують екстрені служби.

Розташування Слов'янська-на-Кубані на території Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Самарській області, що в Росії, в суботу, 16 березня, відбулася серія атак на два нафтопереробні заводи, внаслідок яких було серйозно пошкоджено Сизранський НПЗ. Стало відомо, що вдалу спецоперацію організувала Служба безпеки України.