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Сильные взрывы в российском Славянске-на-Кубани — на местном заводе пожар

17 марта 2024 02:34
обновлено: 02:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сильные взрывы в российском Славянске-на-Кубани — на местном заводе пожар
Сильный взрыв ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На нефтеперерабатывающий завод в российском Славянске-на-Кубани Краснодарского края произошла атака беспилотников. После взрывов очевидцы заметили дым, разгорелся пожар. Также есть пострадавший.

Об этом сообщают РосСМИ.

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По данным российских Telegram-каналов, жители Славянска-на-Кубани жалуются на атаку беспилотников, что привело к пожару на заводе.

Пока известно об одном пострадавшем. На место следуют экстренные службы. 

Расположение Славянск-на-Кубани на территории России
Расположение Славянск-на-Кубани на территории России. Фото: скриншот

Напомним, что в Самарской области, что в России, в субботу, 16 марта, произошла серия атак на два нефтеперерабатывающих завода, в результате которых был серьезно поврежден Сызранский НПЗ. Стало известно, что удачную спецоперацию организовала Служба безопасности Украины.

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