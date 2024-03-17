Сильные взрывы в российском Славянске-на-Кубани — на местном заводе пожар

Сильный взрыв ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

На нефтеперерабатывающий завод в российском Славянске-на-Кубани Краснодарского края произошла атака беспилотников. После взрывов очевидцы заметили дым, разгорелся пожар. Также есть пострадавший.

Об этом сообщают РосСМИ.

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По данным российских Telegram-каналов, жители Славянска-на-Кубани жалуются на атаку беспилотников, что привело к пожару на заводе.

Пока известно об одном пострадавшем. На место следуют экстренные службы.

Расположение Славянск-на-Кубани на территории России. Фото: скриншот

Напомним, что в Самарской области, что в России, в субботу, 16 марта, произошла серия атак на два нефтеперерабатывающих завода, в результате которых был серьезно поврежден Сызранский НПЗ. Стало известно, что удачную спецоперацию организовала Служба безопасности Украины.