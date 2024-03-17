Взрывы в Белгородской области — россияне сидят без света и газа
В результате атаки четырех беспилотников на Белгородскую область Российской Федерации в ночь на воскресенье, 17 марта, пострадал поселок Октябрьский. Там повреждены линии электропередачи и газа.
Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
Взрывы в Белгородской области 17 марта
"В Белгородском районе атаки ВСУ с помощью четырех БпЛА, которые сбросили взрывные устройства, получил поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", — отметил глава Белгородской области.
Между тем, очевидцы продолжают делиться с местными соцсетями взрывами с места событий.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин хвастается работой ПВО, благодаря которой все четыре летевших на Москву беспилотники были сбиты. Традиционно "не разрушений, не пострадавших нет".
Напомним, что в российском Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, в ночь на воскресенье, 17 марта, предварительно, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, в результате чего возник пожар. Есть погибший.
Также мы писали, что в Самарской области, что в России, в субботу, 16 марта, произошла серия атак на два нефтеперерабатывающих завода, в результате которых был серьезно поврежден Сызранский НПЗ. Стало известно, что успешную спецоперацию организовала Служба безопасности Украины.
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