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Взрывы в Белгородской области — россияне сидят без света и газа

17 марта 2024 05:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Белгородской области — россияне сидят без света и газа
Взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате атаки четырех беспилотников на Белгородскую область Российской Федерации в ночь на воскресенье, 17 марта, пострадал поселок Октябрьский. Там повреждены линии электропередачи и газа.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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"В Белгородском районе атаки ВСУ с помощью четырех БпЛА, которые сбросили взрывные устройства, получил поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения", — отметил глава Белгородской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Между тем, очевидцы продолжают делиться с местными соцсетями взрывами с места событий.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин хвастается работой ПВО, благодаря которой все четыре летевших на Москву беспилотники были сбиты. Традиционно "не разрушений, не пострадавших нет".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Москвы Сергея Собянина
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Москвы Сергея Собянина

Напомним, что в российском Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, в ночь на воскресенье, 17 марта, предварительно, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, в результате чего возник пожар. Есть погибший.

Также мы писали, что в Самарской области, что в России, в субботу, 16 марта, произошла серия атак на два нефтеперерабатывающих завода, в результате которых был серьезно поврежден Сызранский НПЗ. Стало известно, что успешную спецоперацию организовала Служба безопасности Украины.

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Белгородская область
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