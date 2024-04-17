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Ветеран США розповів, як правильно спілкуватися з людьми з інвалідністю

17 квітня 2024 10:21
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Ветеран США розповів, як правильно спілкуватися з людьми з інвалідністю
Майк Сент-Онж, ветеран США. Фото: скріншот
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

У Вашингтоні триває триденний адвокаційний саміт для України. До нього приєднались громадські організації, релігійні діячі, американські ветерани, матері американських військових, які загинули захищаючи Україну та інші. 

Новини.LIVE поспілкувались з ветераном США Майком Сент-Онжем, який допомагає з реабілітацією людей з інвалідністю в Україні. 

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Майк Сент-Онж служив морським піхотинцем в американських військах з 1982 по 1986 рік. Пізніше, у 2000 році через пневмонію, сепсис та гангрену Майку довелось ампутувати всі 4 кінцівки. Тепер він допомагає іншим людям з інвалідністю реабілітуватись та продовжувати жити далі. 

Разом з організацією "Розвиток навичок для життя" та Protez Hub Майк мав змогу поїхати в Україну, щоб допомогти тут військовим та цивільним, що втратили кінцівки внаслідок російської агресії. 

"Що я зрозумів і що є універсальним, так це те, що людина з інвалідністю, всередині залишається тією ж самою людиною. Змінився лише зовнішній вигляд. Я чоловік, батько, брат і син. Усі ці ключові елементи того, ким я є, не змінилися. Єдине, що змінилося в мені — це зовнішній вигляд. Так само і ваші поранені захисники проходять через цей перехід. Вони так само залишаються синами, чоловіками, батьками, братами. Тобто те, ким вони є, не змінилося. Тільки ззовні", — розповів ветеран США.

Майк наголошує, що люди з інвалідністю залишаються тими, ким були. У них таке ж почуття гумору, симпатії, антипатії та інше. 

Та ветеран США допомагає не лише у реабілітації людей з інвалідністю, а й в адвокації українського питання у США. 

"Я повинен продовжувати рухатися вперед у своїй підтримці. Словами тут не обійтися. Я повинен показати своїми діями, що мені не байдуже. Я стурбований і хочу, щоб Україна досягла успіху в поваленні режиму цієї диктатури Росії, яка намагається знищити вашу країну", — сказав Майк Сент-Онж. 

Нагадаємо, політолог Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE розповів, чи отримає Україна додаткову допомогу від США. 

Тим часом конгресмени Сполучених Штатів закликали негайно внести на розгляд пакет допомоги для України та Ізраїлю після останніх подій на Близькому Сході.

США
війна
ветерани
військові
інвалідність
особа з інвалідністю

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