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В США стартовал адвокационный саммит для Украины — как правильно просить о помощи

16 апреля 2024 11:02
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
В США стартовал адвокационный саммит для Украины — как правильно просить о помощи
Стивен Мур, основатель Ukraine Freedom Project. Фото: скриншот
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

В Вашингтоне три дня пройдет адвокационный саммит для Украины. 500 участников из 44 штатов приехали в Капитолий просить конгрессменов принять помощь Украине.

В рамках саммита корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук пообщалась с основателем Ukraine Freedom Project Стивеном Муром, который поделился, как вести адвокацию и говорить с конгрессменами.

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Как республиканцы будут голосовать за помощь

По словам Стивена Мура, основателя благотворительной организации Ukraine Freedom Project, республиканцы разделились сейчас на три лагеря.

Около 70 человек просто никогда не проголосуют за Украину, несмотря ни на что. В основном потому, что они руководствуются лживыми нарративами российской пропаганды. Также около 80 членов республиканской партии, которые собираются поддерживать Украину, несмотря ни на что.

Однако еще есть средняя часть, где-то 60-70 человек, которые в большинстве своем хотели бы поддержать Украину, но они опасаются потерять электорат из-за российской пропаганды, которая проникает в консервативные СМИ.

"Появляются ложные нарративы о том, что Зеленский — кокаиновый наркоман, или что Зеленский покупает яхты за деньги налогоплательщиков, или что во время своего последнего визита в Нью-Йорк Зеленский купил драгоценности от Cartier на 1,1 миллиона долларов. И просто куча ерунды. Или то, что действительно вредит, — это то, что Зеленский якобы преследует христиан в Украине. И такие люди, как Такер Карлсон, Кэндис Оуэнс, Марджори Тейлор Грин, говорят об этом", — рассказал Стивен Мур.

Как убедить республиканцев поддерживать Украину

Очень важно, по мнению Стивена, не обижать и не критиковать республиканцев, а правильно доносить свою позицию. Нужно объяснить конгрессменам, почему помогать Украине нужно.

"Вы должны говорить с республиканцами о четырех всадниках апокалипсиса — это Россия, Китай, Северная Корея и Иран. И все они работают вместе, чтобы вызвать хаос в мире, особенно в Украине и на Ближнем Востоке. Знаете, американское лидерство сейчас нужно больше, чем в мире. в любое время, чтобы защитить наших союзников от людей, которые пытаются их убить. И этот месседж о четырех всадниках апокалипсиса работает", — посоветовал Стивен Мур.

Напомним, Новини.LIVE расспросили у людей в Вашингтоне, что они думают о выделении дополнительной помощи Украине.

Также отметим, что Стивен Мур помогает Украине с самого начала полномасштабного вторжения.

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