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У США стартував адвокаційний саміт для України — як правильно просити про допомогу

16 квітня 2024 11:02
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
У США стартував адвокаційний саміт для України — як правильно просити про допомогу
Стівен Мур, засновник Ukraine Freedom Project. Фото: скріншот
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

У Вашингтоні три дні триватиме адвокаційний саміт для України. 500 учасників з 44 штатів приїхали до Капітолію просити конгресменів прийняти допомогу Україні.

У рамках саміту кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук поспілкувалась з засновником Ukraine Freedom Project Стівеном Муром, який поділився, як вести адвокацію та говорити з конгресменами. 

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Як республіканці голосуватимуть за допомогу 

За словами Стівена Мура, засновника благодійної організації Ukraine Freedom Project, республіканці розділилася зараз на три табори.

Близько 70 осіб просто ніколи не проголосують за Україну, незважаючи ні на що. Здебільшого тому, що вони керуються брехливими наративами російської пропаганди. Також є близько 80 членів республіканської партії, які збираються підтримувати Україну, незважаючи ні на що.

Однак ще є середня частина, десь 60-70 осіб, які здебільшого хотіли б підтримати Україну, але вони побоюються втратити електорат через російську пропаганду, яка проникає в консервативні ЗМІ.

"З'являються неправдиві наративи про те, що Зеленський — кокаїновий наркоман, або що Зеленський купує яхти за гроші платників податків, або що під час свого останнього візиту в Нью-Йорк Зеленський купив коштовностей від Cartier на 1,1 мільйона доларів. І просто купа нісенітниць. Або те, що насправді дійсно шкодить, — це те, що Зеленський нібито переслідує християн в Україні. І такі люди, як Такер Карлсон, Кендіс Оуенс, Марджорі Тейлор Грін, говорять про це", — розповів Стівен Мур. 

Як переконати республіканців підтримувати Україну

Дуже важливо, на думку Стівена, не ображати та не критикувати республіканців, а правильно доносити свою позицію. Потрібно пояснити конгресменам, чому допомагати Україні необхідно.

"Ви маєте говорити з республіканцями про чотирьох вершників апокаліпсису — це Росія, Китай, Північна Корея та Іран. І всі вони працюють разом, щоб викликати хаос у світі, особливо в Україні та на Близькому Сході. Знаєте, американське лідерство зараз потрібне більше, ніж будь-коли, щоб захистити наших союзників від людей, які намагаються їх вбити. І цей меседж про чотирьох вершників апокаліпсису працює", — порадив Стівен Мур. 

Нагадаємо, Новини.LIVE розпитали у людей у Вашингтоні, що ті думають про виділення додаткової допомоги Україні.  

Також зазначимо, що Стівен Мур допомагає Україні від самого початку повномасштабного вторгнення. 

США
Конгрес
фінансова допомога
військова допомога
політики
Вашингтон (WTA)

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