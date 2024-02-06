Давид Арахамія на Українському тижні у Вашингтоні. Фото: Ukrainian week in DC

Зустріч із спікером американського парламенту Майком Джонсоном, свідчення українських дітей, повернених із Росії, та понад 150 зустрічей у конгресі. Усе це відбулось у Вашингтоні під час Українського тижня адвокації.

За процесами із Вашингтона спостерігала спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Порятунок викрадених Росією дітей

Щонайменше 20 тисяч українських дітей мають статус депортованих або примусово переміщених в межах тимчасово окупованих територій України. Таку інформацію повідомив у рамках Українського тижня у Вашингтоні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це 19 546 дітей, з яких нам вдалось повернути 518 дітей, і 388 з яких — це були саме депортовані діти. Так, це цифри не співрозмірні, я маю на увазі 19 тисяч з половиною і 518 дітей. Але ми продовжуємо працювати. І тут потрібно розуміти, що ця цифра буде зростати, маю на увазі цифру підтверджених депортованих дітей", — каже Лубінець, і додає, що основна проблема — відсутність інформації про цих дітей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Ukrainian week in DC

Свідчення дітей, яких вдалось повернути після викрадення Росією, слухали в Конгресі США. Зокрема, це історії Ростислава Лаврова, Єлизавети Бацури, Дениса Бережного, Ксенії і Сергія Колдіних, Даяни Аріповою.

Усі ці діти пережили у Росії тортури, з них знущалися, заарештовували в одиночних камерах за те, що вони відмовились приймати російську: співати гімн та поважати символіку ворога. Привезла дітей на адвокацію Save Ukraine — одна з найбільших організацій, яка займається підтримкою дітей та сімей, які постраждали від російської агресії.

Російський терор над українськими вірянами

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, 29 священнослужителів на тимчасово окупованій території України вбила Росія.

Там відсутнє питання релігійної свободи, там переслідують і вбивають українських священиків, каже Лубінець і додає, що президент Російської Федерації створює зараз державу, де має бути один етнос — росіяни, одна мова — російська, одна церква — російська православна церква. Усіх інших вірян вони знищують, церкви руйнують, закривають.

Український тиждень у Вашингтоні. Фото: Ukrainian week in DC

"Ми звертаємось до американців та європейців, щоб вони допомогли нам. Не тільки зброєю, а й політичними рішеннями і санкціями, які вони можуть задіяти для того, щоб втихомирити агресора, який віроломно знищує всі демократичні принципи", — каже пастор міста Житомир Андрій Ковальов, який приїхав до Штатів на Український тиждень.

Зібравши ці факти, українська релігійна делегація зустрілась із спікером американського конгресу Майком Джонсоном. На зустрічі було передано листи-звернення щодо підтримки України, які були прийняті на засіданнях РЄПЦУ та Наради глав християнських церков з підписами очільників православної, католицької, греко-католицької та протестантських церков.

"Росія несе цей терор найбільшою країною Європи. І для брата Майка було дуже важливо почути голос одновірців, і для нас важливо, щоби окрім комунікації дипломатичними, парламентськими та військовими каналами, була оця дружня братська розмова між двома християнськими націями, адже і Америка, і Україна є країнами, які засновані на вірі в Ісуса Христа", — каже голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів Валерій Антонюк.

Окрім Валерія Антонюка, на зустрічі із братом по вірі — Майком Джонсоном, за сумісництвом спікером конгресу США — були також присутні старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської Анатолій Козачок та президент Української Уніонної Конференції Церкви адвентистів сьомого дня Станіслав Носов.

"На моє переконання, Джонсон — та людина, яка насправді намагається знайти вихід з ситуації, яка склалася через важкі політичні виклики. Я радий, що зустріч відбулася, він створює враження досить відкритої людини й такої, яка розуміє, що ця допомога Україні необхідна, оскільки іде боротьба за існування України. Мені видається, що він з розумінням поставився до того, що ми йому говорили", — каже старший єпископ УЦХВЄ Анатолій Козачок.

Зустріч з капеланами ЗСУ

Окрім того, капелани Збройних сил України мали низку зустрічей із стратегічними партнерами — капеланами Збройних сил Сполучених Штатів.

"Це ще один майданчик, який дав у першу чергу можливість обмінятись думками, досвідом та ділитися напрацюваннями, щоб це мало спільну вигоду. Також такі майданчики дають поштовхи для майбутніх проєктів та для майбутніх дій. Маю надію привезти в Україну домовленості щодо підготовки військових капеланів", — каже полковник ЗСУ Олексій Терещук, начальник Служби військового капеланства ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Військові капелани Збройних сил України. Фото: Ukrainian week in DC

"Для українців та української спільноти в Америці дуже важливо комунікувати з американськими політиками. Доносити важливість України у європейській та глобальній безпеці. Також важливо бути певними, що українське зерно, яке годує весь світ, вільно пересуватиметься Чорним морем", — каже конгресмен Джим Слетері.

Молитовний сніданок з президентом США

Щонайменше два десятки народних депутатів також приїхали на Український тиждень. Поміж зустрічей у конгресі та адвокатування допомоги Україні, делегація відвідала і Національний молитовний сніданок США за участі президента Америки.

Молитовний сніданок у США. Фото: Ukrainian week in DC

"Національний молитовний сніданок — великий захід, який давно відомий у США. Окрім того, ми зустрічаємось з впливовими конгресменами та сенаторами, бо питання номер один — наш пакет допомоги, який вже багато часу стоїть затриманий за внутрішньої політичної ситуації. Ми намагаємось зрозуміти реальний вихід із ситуації і, можливо, придумати якийсь план Б", — каже лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Ukrainian week in DC

За традицією, вже 18 років після Національного молитовного сніданку релігійна делегація із України проводить Український молитовний сніданок за участі різних американських та українських політичних діячів.

"Ми розуміємо, що ненависть — це корінь біди в Україні. Це рак, який має метастази. Якщо ви не зупиняє рак на початкових стадіях, буде проблема. Саме тому ця ненависть має бути зупинена", — сказав після Українського молитовного сніданку капелан Конгресу Бері Блек.

Галавечеря "Разом до перемоги". Фото: Ukrainian week in DC

Закінчився Український тиждень у Вашингтоні галавечерею та нетворкінгом за участі українського й американського політикуму.