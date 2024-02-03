Релігійна дипломатія — українська делегація зустрілася зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном

Спікер Конгресу США Майк Джонсон разом з українською делегацією. Фото: Новини.LIVE

Група священнослужителів євангельських церков України у п'ятницю, 2 лютого, мала дружню братську зустріч із братом по вірі Майком Джонсоном, за сумісництвом — спікером Конгресу США. Зустріч відбулась у рамках Українського тижня у Вашингтоні.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE із США Уляна Бойчук.

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Очільники українських церков, які входять до Ради Євангельських Протестантських Церков України: Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів Валерій Антонюк, старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської Анатолій Козачок, Президент Української Уніонноі Конференції Церкви адвентистів сьомого дня Станіслав Носов.

"Ця зустріч була неформальною в колі братів по вірі. Лідери українських християнських церков донесли багато правди про той жах, який робить Росія та інші сили темряви в Україні, знищуючи й руйнуючи храми, вбиваючи і переслідуючи пасторів та священників, викрадаючи дітей та ґвалтуючи немовлят", — каже організатор Українського тижня у Вашингтоні, учасник зустрічі Павло Унгурян.

"Росія несе цей терор найбільшій країні Європи. І для брата Майка це було дуже важливо — почути голос одновірців, і для нас важливо, щоби, окрім комунікації дипломатичними, парламентськими та військовими каналами, була оця дружня братська розмова між двома християнськими націями, адже і Америка, і Україна є країнами, які засновані на вірі в Ісуса Христа", — каже Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів Валерій Антонюк.

Підтримка України

На зустрічі було передано листи-звернення щодо підтримки України, що були ухвалені на засіданнях РЄПЦУ та Наради глав християнських Церков з підписами очільників церков — православної, католицької, греко-католицької та протестантських.

"На моє переконання Джонсон — та людина, яка насправді намагається знайти вихід із ситуації, яка склалася через важкі політичні виклики. Я радий, що зустріч відбулася, він створює враження досить відкритої (людини. — Ред.) й такої, яка розуміє, що ця допомога Україні необхідна, бо іде боротьба за існування України. Мені видається, що він з розумінням поставився до того, що ми йому говорили", — вважає старший єпископ УЦХВЄ Анатолій Козачок.

Український тиждень у Вашингтоні

До слова, священнослужителі з України, пастори, військові капелани, релігійні громади проводять Український тиждень у Вашингтоні, де організують зустрічі та розповідають про злочини та звірства, які чинить Російська Федерація в Україні. Це вже третій щорічний Український тиждень. За ці сім днів українські та американські лідери обговорюють посилення співпраці та можливостей релігійного, політичного та бізнесового партнерства. Низка подій стане платформою релігійної адвокації між Україною та Сполученими Штатами.

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