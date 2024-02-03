Религиозная дипломатия — украинская делегация встретилась со спикером Конгресса США Майком Джонсоном

Спикер Конгресса США Майк Джонсон вместе с украинской делегацией. Фото: Новини.LIVE

У группы священнослужителей евангельских церквей Украины в пятницу, 2 февраля, была дружеская братская встреча с братом по вере — Майком Джонсоном, по совместительству — спикером Конгресса США. Встреча прошла в рамках Украинской недели в Вашингтоне.

Об этом рассказала журналист Новини.LIVE из США Ульяна Бойчук.

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Главы украинских церквей, которые входят в Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины: Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Валерий Антонюк, старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской Анатолий Козачок, Президент Украинской Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня Станислав Носов.

"Эта встреча была неформальной в кругу братьев по вере. Лидеры украинских христианских церквей донесли много правды о том ужасе, который устраивает Россия и другие силы тьмы в Украине, уничтожая и разрушая храмы, убивая и преследуя пасторов и священников, похищая детей и насилуя младенцев", — говорит организатор Украинской недели в Вашингтоне, участник встречи Павел Унгурян.

"Россия несет этот террор в крупнейшую страну Европы. И для брата Майка это было очень важно — услышать голос единоверцев, и для нас важно, чтобы кроме коммуникации по дипломатическим, парламентским и военным каналам, был этот дружеский братский разговор: между двумя христианскими нациями, ведь и Америка, и Украина являются странами, основанными на вере в Иисуса Христа", — говорит Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Валерий Антонюк.

Поддержка Украины

На встрече были переданы письма-обращения о поддержке Украины, принятые на заседаниях РЕПЦУ и Совещания глав христианских Церквей с подписями руководителей церквей — православной, католической, греко-католической и протестантских.

"По моему убеждению, Джонсон — тот человек, который на самом деле пытается найти выход из ситуации, которая сложилась из-за тяжелых политических вызовов. Я рад, что встреча состоялась, он создает впечатление достаточно открытого (человека. — Ред.) и понимающего, что эта помощь Украине необходима, потому что идет борьба за существование Украины. Мне кажется, что он с пониманием отнесся к тому, что мы ему говорили", — считает старший епископ УЦХВЕ Анатолий Козачок.

Украинская неделя в Вашингтоне

К слову, священнослужители из Украины, пасторы, военные капелланы, религиозные общины проводят Украинскую неделю в Вашингтоне, где осуществляют встречи и рассказывают о преступлениях и зверствах, которые совершает Российская Федерация в Украине. Это уже третья ежегодная Украинская неделя. За эти семь дней украинские и американские лидеры обсуждают усиление сотрудничества и возможностей религиозного, политического и бизнес партнерства. Ряд событий станет платформой религиозной адвокации между Украиной и Соединенными Штатами.

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