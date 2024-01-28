У США стартує Український Тиждень — що в програмі

Український тиждень 2023 року. Фото: Ukrainian Week

Консервативні американці, республіканці, помірні демократи, протестантська громада — усі вони є цільовою аудиторією адвокації питання допомоги Україні на Українському тижні у Вашингтоні, DC з 29 січня по 3 лютого цьогоріч. До американської столиці збирається українська делегація, щоб вчергове нагадати, що війна триває, щодня Україна потерпає від ворожих атак та потребує допомоги і підтримки цивілізованого світу.

Про те, що та як відбуватиметься на Ukrainian Week, розповідає журналістка Новини.LIVE зі США Уляна Бойчук.

Читайте також:

Історія запровадження Ukrainian Week у Вашингтоні

Щороку, вже 18 років поспіль, українська громада у Вашингтоні проводить Український Молитовний сніданок, який відбувається відразу після Національного молитовного сніданку в Америці.

Український Молитовний сніданок у Вашингтоні 2023 року. Фото: Ukrainian Week

"Це заклик до консервативних американців підтримувати Україну. Ми намагаємося достукатись до тих, кому важливі цінності Америки — це американські можновладці. Маю на увазі Конгрес, Сенат, Білий Дім, релігійні центри та релігійні еліти червоних штатів. Цьогоріч ми також намагаємось максимально долучити до адвокації українського питання нашу молоду діаспору: активних людей, які приїхали до США 30 років тому та працюють на американській землі на благо України", — каже організатор заходу, народний депутат України попередніх скликань Павло Унгурян.

За останні два роки український молитовний сніданок став чимось більшим, а саме Українським тижнем у Вашингтоні, Округ Колумбія.

Окрім спільної молитви за Україну тут на початку лютого протягом кількох днів проводяться зустрічі з республіканцями, поміркованими демократами та релігійними громадами, проводять круглі столи з обговореннями спільних дій, щоб підтримка України була непохитною.

Український тиждень 2024 року — що буде

Цьогоріч Український тиждень у Вашингтоні відбудеться утретє, з 29 січня до 3 лютого.

"Тиждень України у Вашингтоні і Молитовний сніданок надважливі для нас щороку, і тим паче у такі нелегкі часи, як зараз. Американські релігійні лідери, політики, освітяни, громадські діячі і прості громадяни мають зустрічатися з постраждалими від цієї кривавої війни не лише на шпальтах газет та сторінках вебсайтів. Безгрішні діти, які втратили батьків, військові після поранень, які дивом вижили на полі бою, переселенці, які тепер не мають ні дому, ні рідного міста, бо його стерла з лиця землі Росія, — це найкращі проповідники того, наскільки нам потрібна допомога США", — каже про Український тиждень у Вашингтоні народний депутат України Мар'ян Заблоцький.

Народний депутат України Мар'ян Заблоцький. Фото: AgroPolit

До Вашингтона збирається щонайменше 500 українських урядовців. Серед оголошених учасників тижня — військові капелани, які матимуть панель під час релігійного саміту. Це пастори, які рятують українських воїнів на полі бою, проводять роботу із сім'ями та пораненими військовими.

Також на заходах будуть присутні українські військові, які були поранені на полі бою, проходять лікування та протезування. Це, зокрема, і Герой України Роман Городенський, який нині поранений, лікується та потребує допомоги.

Морський піхотинець Роман Городенський. Фото: google.com

На одній із панелей Українського тижня у Вашингтоні виступатимуть діти, які були депортовані до Росії після окупації та повернулися до України. Зокрема, це Ростислав Лавров, Єлизавета Бацура, Денис Бережний, Ксеня і Сергій Колдіни, Даяна Аріпова.

Їхні історії вражають. Зокрема, Ростислава Лаврова депортували в анексований Крим у 17 років, після смерті бабусі. Під дулом пістолета перевезли до російського училища, де змушували співати російський гімн та визнавати зверхність Росії над Україною. За відмову прославляти Росію хлопець був покараний — 15 діб перебування в одиночній камері.

Єлизавету Бацуру вивезли з окупованого Херсону в Крим без згоди матері. Дівчина на той момент вчилася на кондитера. В окупації Ліза відмовилася прийняти російське громадянство та провела вісім місяців у Генічеську, де її зрештою назвали сиротою.

Дітей на захід привезе Save Ukraine, яка є однією з найбільших організацій, що займається підтримкою дітей та сімей, які постраждали від російської агресії. Значною частиною місії Save Ukraine є репатріація українських дітей, депортованих до Росії, або які мають досвід проживання на окупованих територіях.

Також під час Українського тижня у Вашингтоні заплановані ще дві великі панелі: гуманітарна та економічна, де обговорюватимуться питання інвестицій в Україну та заморожених російських активів, які мають бути спрямовані на відбудову України.

Дискусійна панель на Українському тижні у Вашингтоні 2023 року. Фото: Ukrainian Week

Загалом протягом всього тижня заплановано понад 150 зустрічей на різних рівнях: частина буде відкритою для публіки, частина — закритою. Головна мета зібрання — паритетна робота України спільно зі Сполученими Штатами та стратегічна консультація для України.