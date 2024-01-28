В США стартует Украинская Неделя — что в программе

Украинская неделя 2023 года. Фото: Ukrainian Week

Консервативные американцы, республиканцы, умеренные демократы, протестантское общество — все они являются целевой аудиторией адвокации вопроса помощи Украине на Украинской неделе в Вашингтоне, DC с 29 января по 3 февраля этого года. В американскую столицу собирается украинская делегация, чтобы в очередной раз напомнить, что война продолжается, ежедневно Украина страдает от вражеских атак и нуждается в помощи и поддержке цивилизованного мира.

О том, что и как будет происходить на Ukrainian Week, рассказывает журналистка Новини.LIVE из США Ульяна Бойчук.

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Ежегодно, уже 18 лет подряд, украинское общество в Вашингтоне проводит Украинский молитвенный завтрак, который проходит сразу после Национального молитвенного завтрака в Америке.

Украинский молитвенный завтрак в Вашингтоне в 2023 году. Фото: Ukrainian Week

"Это призыв к консервативным американцам поддерживать Украину. Мы стараемся достучаться до тех, кому важны ценности Америки, — это американские власти. Имею в виду Конгресс, Сенат, Белый Дом, религиозные центры и религиозные элиты красных штатов. В этом году мы также стараемся максимально приобщить к адвокации украинского вопроса нашу молодую диаспору: активных людей, которые приехали в США 30 лет назад и работают на американской земле во благо Украины", — говорит организатор мероприятия, народный депутат Украины предыдущих созывов Павел Унгурян.

За последние два года украинский молитвенный завтрак стал чем-то большим, а именно — Украинской неделей в Вашингтоне, округ Колумбия.

Кроме совместной молитвы за Украину, здесь в начале февраля в течение нескольких дней проводятся встречи с республиканцами, умеренными демократами и религиозными общинами, проводят круглые столы с обсуждениями совместных действий, чтобы поддержка Украины была непоколебимой.

Украинская неделя 2024 года — что будет

В этом году Украинская неделя в Вашингтоне будет проходить в третий раз, с 29 января по 3 февраля.

"Неделя Украины в Вашингтоне и Молитвенный завтрак очень важны для нас каждый год, и тем более в такие нелегкие времена, как сейчас. Американские религиозные лидеры, политики, педагоги, общественные деятели и простые граждане должны встречаться с пострадавшими от этой кровавой войны не только на страницах газет и страницах вебсайтов. Безгрешные дети, потерявшие родителей, военные после ранений, чудом выжившие на поле боя, переселенцы, которые теперь не имеют ни дома, ни родного города, потому что его стерла с лица земли Россия — это лучшие проповедники того, насколько нам нужна помощь США", — говорит об Украинской неделе в Вашингтоне народный депутат Украины Марьян Заблоцкий.

Народный депутат Украины Марьян Заблоцкий. Фото: AgroPolit

В Вашингтон собираются не менее 500 украинских чиновников. Среди объявленных участников недели — военные капелланы, у которых будет панель во время религиозного саммита. Это пасторы, которые спасают украинских воинов на поле боя, проводят работу с семьями и ранеными военными.

Также на мероприятиях будут присутствовать украинские военные, раненные на поле боя и проходящие лечение и протезирование. Это, в частности, и Герой Украины Роман Городенский, который раненный, лечится и нуждается в помощи.

Морской пехотинец Роман Городенский. Фото: google.com

На одной из панелей Украинской недели в Вашингтоне выступят дети, депортированные в Россию после оккупации и вернувшиеся в Украину. В частности, это Ростислав Лавров, Елизавета Бацура, Денис Бережной, Ксеня и Сергей Колдин, Даяна Арипова.

Их истории поражают. В частности, Ростислава Лаврова депортировали в аннексированный Крым в 17 лет, после смерти бабушки. Под дулом пистолета перевезли в российское училище, где заставляли петь российский гимн и признавать превосходство России над Украиной. За отказ прославлять Россию парень был наказан — 15 суток пребывания в одиночной камере.

Елизавета Бацура была ввезена из оккупированного Херсона в Крым без согласия матери. Девушка училась на тот момент на кондитера. В оккупации Лиза отказалась принять российское гражданство и провела восемь месяцев в Геническе, где ее в конце концов назвали сиротой.

Детей на мероприятие привезет Save Ukraine, которая является одной из крупнейших организаций, занимающихся поддержкой детей и семей, пострадавших от российской агрессии. Значительной частью миссии Save Ukraine является репатриация украинских детей, депортированных в Россию или имеющих опыт проживания на оккупированных территориях.

Также во время Украинской Недели в Вашингтоне запланированы еще две большие панели: гуманитарная и экономическая, где будут обсуждаться вопросы инвестиций в Украину и замороженные российские активы, которые должны быть направлены на восстановление Украины.

Дискуссионная панель на Украинской неделе в Вашингтоне в 2023 году. Фото: Ukrainian Week

Всего запланировано более 150 встреч на разных уровнях: часть будет открытой для публики, часть — закрытой. Главная цель собрания — паритетная работа Украины совместно с Соединенными Штатами и стратегическая консультация для Украины.