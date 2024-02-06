В США завершилась Украинская Неделя — главные итоги из Вашингтона

Давид Арахамия на Украинской неделе в Вашингтоне. Фото: Ukrainian week in DC

Встреча со спикером американского парламента Майком Джонсоном, свидетельства украинских детей, возвращенных из России, и более 150 встреч в конгрессе. Все это произошло в Вашингтоне во время Украинской недели адвокации.

За процессами из Вашингтона наблюдала специальная корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Спасение похищенных Россией детей

По меньшей мере 20 тысяч украинских детей имеют статус депортированных или принудительно перемещенных в пределах временно оккупированных территорий Украины. Такую информацию сообщил в рамках Украинской недели в Вашингтоне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это 19 546 детей, из которых нам удалось вернуть 518 детей. 388 из них — это как раз депортированные дети. Да, это цифры несоразмерны, я имею в виду 19 тысяч с половиной и 518 детей. Но мы продолжаем работать. И здесь нужно понимать, что эта цифра будет расти, имею в виду цифра подтвержденных депортированных", — говорит Лубинец, и добавляет, что основная проблема — отсутствие информации об этих детях.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Ukrainian week in DC

Свидетельства детей, которых удалось вернуть после похищения Россией, слушали в Конгрессе США. В частности, это истории Ростислава Лаврова, Елизаветы Бацуры, Дениса Бережного, Ксении и Сергея Колдиных, Даяны Ариповой.

Все эти дети пережили в России пытки, над ними издевались, заключали в одиночные камеры за то, что они отказались принимать русский: петь гимн и уважать символику врага. Привезла детей на адвокацию Save Ukraine — одна из крупнейших организаций, которая занимается поддержкой детей и семей, пострадавших от российской агрессии.

Российский террор над украинскими верующими

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, 29 священнослужителей на временно оккупированной территории Украины убила Россия.

Там нет вопроса религиозной свободы, там преследуют и убивают украинских священников, говорит Лубинец и добавляет, что президент Российской Федерации создает сейчас государство, где должен быть один этнос — русские, один язык — русский, одна церковь — русская православная церковь. Всех остальных верующих они уничтожают, церкви разрушают, закрывают.

Украинская неделя в Вашингтоне. Фото: Ukrainian week in DC

"Мы обращаемся к американцам и европейцам, чтобы они помогли нам. Не только оружием, но и политическими решениями и санкциями, которые они могут задействовать для того, чтобы успокоить агрессора, вероломно уничтожающего все демократические принципы", — говорит пастор города Житомир Андрей Ковалев, приехавший в Штаты на Украинскую неделю на адвокацию.

Собрав эти факты, украинская религиозная делегация встретилась со спикером американского конгресса Майком Джонсоном. На встрече были переданы письма-обращения о поддержке Украины, принятые на заседаниях РЕПЦУ и Совещания глав христианских церквей с подписями глав православной, католической, греко-католической и протестантских церквей.

"Россия несет этот террор крупнейшей страной Европы. И для брата Майка было очень важно услышать голос единоверцев, и для нас важно, чтобы кроме коммуникации по дипломатическим, парламентским и военным каналам, был этот дружеский братский разговор между двумя христианскими нациями, ведь и Америка и Украина являются странами, основанными на вере в Иисуса Христа", — говорит председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Валерий Антонюк.

Кроме Валерия Антонюка, на встрече с братом по вере Майком Джонсоном, по совместительству спикером конгресса США — присутствовали старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской Анатолий Козачок и президент Украинской Унионной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня Станислав Носов.

"По моему убеждению, Джонсон — тот человек, который действительно пытается найти выход из ситуации, которая сложилась из-за тяжелых политических вызовов. Я рад, что встреча состоялась, он создает впечатление достаточно открытого и понимающего, что эта помощь Украине необходима, так как идет борьба за существование Украины. Мне кажется, что он с пониманием отнесся к тому, что мы ему говорили", — говорит старший епископ УЦХВЕ Анатолий Козачок.

Встреча с капелланами ВСУ

Кроме того, у капелланов Вооруженных сил Украины был ряд встреч со стратегическими партнерами — капелланами Вооруженных сил Соединенных Штатов.

"Это еще одна площадка, которая дала в первую очередь возможность обменяться мнениями, опытом и делиться наработками, чтобы это имело общую выгоду. Также такие площадки дают толчки для будущих проектов и будущих действий. Надеюсь привезти в Украину договоренности о подготовке военных капелланов", — говорит полковник ВСУ Алексей Терещук, начальник Службы военного капелланства ВСУ Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Военные капелланы Вооруженных сил Украины. Фото: Ukrainian week in DC

"Для украинцев и украинского сообщества в Америке очень важно общаться с американскими политиками. Доносить важность Украины в европейской и глобальной безопасности. Также важно быть уверенными, что украинское зерно, которое кормит весь мир, будет свободно передвигаться по Черному морю", — говорит конгрессмен Джим Слеттери.

Молитвенный завтрак с президентом США

По меньшей мере два десятка народных депутатов также приехали на Украинскую неделю. Между встречами в конгрессе и адвокатированием помощи Украине делегация посетила и Национальный молитвенный завтрак США при участии президента Америки.

Молитвенный завтрак в США. Фото: Ukrainian week in DC

"Национальный молитвенный завтрак — большое мероприятие, давно известное в США. Кроме того, мы встречаемся с влиятельными конгрессменами и сенаторами, потому что вопрос номер один — наш пакет помощи, который уже много времени задерживается из-за внутренней политической ситуации. Мы пытаемся понять реальный выход из ситуации и можно придумать какой-то план Б", — говорит лидер фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: Ukrainian week in DC

По традиции уже 18 лет после Национального молитвенного завтрака религиозная делегация из Украины проводит Украинский молитвенный завтрак с участием различных американских и украинских политических деятелей.

"Мы понимаем, что ненависть — это корень беды в Украине. Это рак, имеющий метастазы. Если вы не останавливаете рак на начальных стадиях, будет проблема. Именно поэтому эта ненависть должна быть остановлена", — сказал после Украинского молитвенного завтрака капеллан конгресса Берри Блэк.

Гала-ужин "Вместе к победе". Фото: Ukrainian week in DC

Закончилась Украинская неделя в Вашингтоне гала-ужином и нетворкингом с участием украинского и американского политикума.