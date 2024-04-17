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Ветеран США рассказал, как правильно общаться с людьми с инвалидностью

17 апреля 2024 10:21
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Ветеран США рассказал, как правильно общаться с людьми с инвалидностью
Майк Сент-Онж, ветеран США. Фото: скриншот
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

В Вашингтоне продолжается трехдневный адвокационный саммит для Украины. К нему присоединились общественные организации, религиозные деятели, американские ветераны, матери американских военных, погибших, защищая Украину и другие.

Новини.LIVE пообщались с ветераном США Майком Сент-Онжем, помогающим с реабилитацией людей с инвалидностью в Украине.

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Как правильно общаться с людьми с инвалидностью

Майк Сент-Онж служил морским пехотинцем в американских войсках с 1982 по 1986 год. Позже, в 2000 году из-за пневмонии, сепсиса и гангрены Майку пришлось ампутировать все 4 конечности. Теперь он помогает другим людям с инвалидностью реабилитироваться и жить дальше.

Вместе с организацией "Развитие навыков для жизни" и Protez Hub Майк мог поехать в Украину, чтобы помочь здесь военным и гражданским, потерявшим конечности в результате российской агрессии.

"Что я понял и что универсально, так это то, что человек с инвалидностью, внутри остается тем же человеком. Изменился только внешний вид. Я муж, отец, брат и сын. Все эти ключевые элементы того, кем я являюсь, не Единственное, что изменилось во мне — это внешний вид. Так же и ваши раненые защитники проходят через этот переход. Они так же остаются сыновьями, мужьями, отцами, братьями. То есть то, кем они являются, не изменилось. Только извне", — рассказал ветеран США.

Майк отмечает, что люди с инвалидностью остаются теми, кем были. У них такое же чувство юмора, симпатии, антипатии и прочее.

Но ветеран США помогает не только в реабилитации людей с инвалидностью, но и в адвокации украинского вопроса в США.

"Я должен продолжать двигаться вперед в своей поддержке. Словами здесь не обойтись. Я должен показать своими действиями, что мне не безразлично. Я обеспокоен и хочу, чтобы Украина добилась успеха в свержении режима этой диктатуры России, пытающейся уничтожить вашу страну", — сказал Майк Сент-Онж.

Напомним, политолог Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE рассказал, получит ли Украина дополнительную помощь от США.

Между тем, конгрессмены Соединенных Штатов призвали немедленно внести на рассмотрение пакет помощи для Украины и Израиля после последних событий на Ближнем Востоке.

США
война
ветераны
военные
инвалидность
лицо с инвалидностью

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