Повернення додому депортованих росією дітей

Поврнення додому українських дітей. Фото: скриншот Радіо Свобода

Російські загарбники постійно чинять воєнні злочини на території України, серед них насильницька депортація українських дітей на територію держави-агресора. Наразі вдалося встановити, що Росія незаконно вивезла щонайменше 20 тисяч дітей.

Про це 24 Каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Верещук зазначила, що повернути цих дітей додому вкрай складно, але не неможливо. На сьогодні вдалося повернути 800 дітей.

Головна проблема в тому, що Росія не надає списків тих, кого вона незаконно вивезла. В зв'язку з цим Україна намагається заручитися підтримкою міжнародної спільноти, щоб отримати такі списки.

"Ми не знаємо точної цифри дітей, яких було вивезено. Те, що нам вдалося встановити, це близько 20 тисяч дітей, з них уже 800 повернуто. Є випадки, коли діти з їхніми опікунами повертались в треті країни. Це процес, який постійно триває", — зазначила Верещук.

Для пошуку інформації про вивезених дітей Україна звертається до Європолу, європейських та світових інститутів. Водночас міжнародна спільнота повинна застосувати жорсткі санкції проти Росії через викрадення дітей. Тоді, на думку Верещук, процес з поверненням українських дітей відбуватиметься набагато швидше.

Раніше в Україну з російської території повернули 16-річного хлопця. До країни-агресора його силоміць вивезла тітка та оформила йому російське громадянство.

Нагадаємо, посол України в Нідерландах Олександр Карасевич повідомив про те, що в Україну вдалося повернути 600 депортованих до Росії дітей.