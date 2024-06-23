Возвращение домой депортированных россией детей

Возвращение домой украинских детей. Фото: скриншот Радио Свобода

Российские захватчики постоянно совершают военные преступления на территории Украины, в том числе насильственная депортация украинских детей на территорию государства агрессора. Пока удалось установить, что Россия незаконно вывезла по меньшей мере 20 тысяч детей.

Об этом 24 Канала рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Верещук отметила, что вернуть этих детей домой очень сложно, не невозможно. На сегодняшний день удалось вернуть 800 детей.

Главная проблема в том, что Россия не предоставляет списки тех, кого она незаконно вывезла. В этой связи Украина пытается заручиться поддержкой международного сообщества, чтобы получить такие списки.

"Мы не знаем точной цифры детей, которые были вывезены. То, что нам удалось установить, это около 20 тысяч детей, из них уже 800 возвращено. Есть случаи, когда дети с их опекунами возвращались в третьи страны. Это постоянно продолжающийся процесс", — отметила Верещук.

Для поиска информации о вывезенных детях, Украина обращается в Европол, европейские и мировые институты. В то же время международное сообщество должно применить жесткие санкции против России из-за похищения детей. Тогда, по мнению Верещука, процесс с возвращением украинских детей будет происходить гораздо быстрее.

Ранее в Украину с российской территории вернули 16-летнего подростка. В страну-агрессора его насильно вывезла тетя и оформила ему российское гражданство.

Напомним, посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич сообщил о том, что в Украину удалось вернуть 600 депортированных в Россию детей.