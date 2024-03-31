Великдень 2024 — як святкують Воскресіння Христове після церковної реформи

Освячення великодніх кошиків у Львові. Фото ілюстративне: УНІАН

Сьогодні, в неділю, 31 березня християни-католики відзначають Світле Христове Воскресіння. Попри те, що після проведення церковно-календарної реформи Православної церкви України, більшість православних та католицьких свят збігаються, правила святкування Великодня залишилися різними.

Як святкують головне християнське свято після церковної реформи — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Коли цьогоріч відзначають Великдень

Цьогоріч православні та греко-католицькі віряни святкуватимуть Воскресіння Христове у неділю, 5 травня. В цей вихваляють перемогу життя над смертю та звільнення від гріхів. Великдень святкується на честь події біблійного Нового Завіту, коли Ісус Христос воскрес на третій день після смерті від розп'яття.

Зазначимо, що Великдень — найдавніше християнське свято, яке має "перехідну" дату, яка обчислюється за місячно-сонячним циклом. Він святкується навесні, але має різні дати між квітнем та травнем. Торік Христове Воскресіння відзначалося 16 квітня, в цьому році — 5 травня, а наступного року — 20 квітня.

Чому дати святкування різняться

В Україні до святкування Великодня ще понад місяць, проте у західних країнах та США, Воскресіння Христове святкують вже сьогодні, 31 березня. Це зумовлено використанням церквами різних календарів та правил обчислення свята.

Порядок святкування Великодня було ухвалено постановою синоду Нікейського собору у 325 року. Згідно з ним, свято наступає:

після весняного рівнодення (21 березня);

після першої повні після рівнодення;

наступної неділі після повного місяця;

після єврейського Песаха, адже за Євангелієм Христос воскрес наступного дня після цього свята.

За результатами рішення синоду, було розроблено так звану "вічну пасхалію", яка передбачала можливість циклічного повтору дати святкування.

Тоді у церквах панував юліанський календар, але він був неточним, через те, що зсув астрономічного та календарного рівнодення постійно збільшувався. У XVI ст. римо-католики перейшли на григоріанський календар, в якому "вічна пасхалія" вже не працювала. Тому було ухвалено новий порядок, який відповідав вимогам Нікейського собору, але з рідкісним винятком, коли християнська Пасха відбувається раніше єврейської.

Додамо, що юліанським календарем досі користуються РПЦ, Молдовська, Білоруська та Грузинська православні церкви. Таким чином, святкування Великодня різниться як для православних, так і для католиків.

Сходження Благодатного вогню в кувуклії Храму Гробу Господнього у Єрусалимі напередодні Великодня. Джерело: агенція Reuters

Що змінила церковна реформа

Торік ПЦУ ухвалила рішення про перехід з юліанського на новоюліанський календар, внаслідок чого з вересня 2023 року змінилися всі дати "неперехідних" релігійних свят.

Рішення ухвалили через прагнення повністю відмежуватися від традицій РПЦ та через неточність даних юліанського календаря, що зробили і в УГКЦ. За бажанням, як вирішив Помісний собор, парафії та монастирі все ще можуть залишатися на юліанському календарі певний перехідний період.

Внаслідок введення новоюліанського календаря дати свят змістилися на 13 днів раніше:

Різдво Христове — 25 грудня замість 7 січня;

Собор Пресвятої Богородиці — 26 грудня замість 8 січня;

Свято Маланки — 31 грудня замість 13 січня;

Святого Василя — 1 січня замість 14 січня;

Хрещення Господнє — 6 січня замість 19 січня;

Стрітення Господнє — 2 лютого замість 15 лютого;

Благовіщення Діви Марії — 25 березня замість 7 квітня;

Івана Купала — 24 червня замість 7 липня;

Преображення Господнє — 6 серпня замість 19 серпня;

Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня замість 28 серпня;

Різдво Пресвятої Богородиці — 8 вересня замість 21 вересня;

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня замість 14 жовтня;

Святителя Андрія Первозванного — 30 листопада замість 13 грудня;

Святителя Миколи Чудотворця — 6 грудня замість 19 грудня.

Цьогоріч дати святкування найголовніших християнських свят виглядають наступним чином:

У 2024 році святкові дні наступні:

Великий піст — з 18 березня до 4 травня;

Вербна неділя — 28 квітня;

Великдень — 5 травня;

Свята Трійця — 23 червня.

Нагадаємо, що сьогодні українських християн західного обряду зі святом Великодня привітав президент України Володимир Зеленський.

До привітань також доєднався і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.