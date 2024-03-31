Пасха 2024 — как празднуют воскресение Христа после церковной реформы

Освящение пасхальных корзин во Львове. Фото иллюстративное: УНИАН

Сегодня, в воскресенье, 31 марта христиане-католики отмечают Светлое Христово Воскресение. Несмотря на то, что после проведения церковно-календарной реформы Православной церкви Украины большинство православных и католических праздников совпадают, правила празднования Пасхи остались разными.

Как отмечают главный христианский праздник после церковной реформы — читайте в материале Новини.LIVE.

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Когда в этом году отмечают Пасху

В этом году православные и греко-католические верующие будут праздновать Воскресение Христово в воскресенье, 5 мая. В этом восхваляют победу жизни над смертью и освобождение от грехов. Пасха отмечается в честь события библейского Нового Завета, когда Иисус Христос воскрес на третий день после смерти от распятия.

Отметим, что Пасха — самый древний христианский праздник, имеющий "переходную" дату, исчисляемую по лунно-солнечному циклу. Он празднуется весной, но имеет разные даты между апрелем и маем. В прошлом году Христово Воскресение отмечалось 16 апреля, в этом году — 5 мая, а в следующем году — 20 апреля.

Почему дать празднование отличаются

В Украине до празднования Пасхи еще больше месяца, однако в западных странах и США, Воскресение Христово празднуют уже сегодня, 31 марта. Это обусловлено использованием церквей разных календарей и правил исчисления праздника.

Порядок празднования Пасхи был принят постановлением синода Никейского собора в 325 году. Согласно ему, праздник наступает:

после весеннего равноденствия (21 марта);

после первого полнолуния после равноденствия;

в следующее воскресенье после полнолуния;

после еврейского Песаха, ведь по Евангелию Христос воскрес на следующий день после этого праздника.

По результатам решения синода, была разработана так называемая "вечная пасхалия", которая предусматривала возможность циклического повтора даты празднования.

Тогда в церквях царил юлианский календарь, но он был неточен, потому что смещение астрономического и календарного равноденствия постоянно увеличивалось. В XVI веке римо-католики перешли на григорианский календарь, в котором "вечная пасхалия" уже не работала. Поэтому был принят новый порядок, отвечавший требованиям Никейского собора, но с редким исключением, когда христианская Пасха совершается раньше еврейской.

Добавим, что юлианским календарем пользуются РПЦ, Молдовская, Беларусская и Грузинская православные церкви. Таким образом, празднование Пасхи отличается как для православных, так и для католиков.

Схождение Благодатного огня в кувуклии Храма Гроба Господня в Иерусалиме в канун Пасхи. Источник: агентство Reuters

Что изменила церковная реформа

В прошлом году ПЦУ приняла решение о переходе с юлианского на новый юлианский календарь, в результате чего с сентября 2023 года изменились все даты "непереходных" религиозных праздников.

Решение было принято из-за стремления полностью отмежеваться от традиций РПЦ и из-за неточности данных юлианского календаря, которые сделали и в УГКЦ. По желанию, как решил поместный собор, приходы и монастыри все еще могут оставаться на юлианском календаре определенный переходный период.

В результате введения нового юлианского календаря даты праздников сместились на 13 дней раньше:

Рождество Христово — 25 декабря вместо 7 января;

Собор Пресвятой Богородицы — 26 декабря вместо 8 января;

Праздник Маланки — 31 декабря вместо 13 января;

Святого Василия — 1 января вместо 14 января;

Крещение Господне — 6 января вместо 19 января;

Сретение Господне — 2 февраля вместо 15 февраля;

Благовещение Девы Марии — 25 марта вместо 7 апреля;

Ивана Купала — 24 июня вместо 7 июля;

Преображение Господне — 6 августа вместо 19 августа;

Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа вместо 28 августа;

Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября вместо 21 сентября;

Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября вместо 14 октября;

Святителя Андрея Первозванного — 30 ноября вместо 13 декабря;

Святителя Николая Чудотворца — 6 декабря вместо 19 декабря.

В этом году даты празднования самых главных христианских праздников выглядят следующим образом:

В 2024 году праздничные дни следующие:

Великий пост — с 18 марта по 4 мая;

Вербное воскресенье — 28 апреля;

Пасха — 5 мая;

Святая Троица — 23 июня.

Напомним, что сегодня украинских христиан западного обряда с праздником Пасхи поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

К поздравлениям также присоединился и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.