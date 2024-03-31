Великдень західного обряду — Сирський привітав зі святом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав християн західного обряду з Великоднем. Цього дня він нагадав, що український народ нині стоїть на захисті не лише своєї країни, а й безпеки усієї Європи.

Своє привітання Олександр Сирський написав у Telegram у неділю, 31 березня.

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Привітання Сирського з Великоднем

"Щиро хочу привітати всіх українських військовослужбовців-християн, які сьогодні відзначають Великдень! Особливі мої слова подяки та підтримки тим воїнам, які не можуть розділити радість цього святкового дня зі своєю родиною і нині перебувають на передовій, відбиваючи російські атаки", — наголосив Сирський.

Він висловив свої щирі привітання українським союзникам та партнерам у країнах вільного світу, які сьогодні відзначають найбільше християнське свято.

Сирський зазначив, що християни Європи мають можливість святкувати у безпеці й мирі завдяки стійкості та героїзму українських воїнів.

"Великдень — це свято перемоги світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Цього дня бажаю усім міцного здоров'я, сили, мужності та нехай Воскреслий Господь, який переміг смерть, дає нам сили для перемоги над ворогом та утверджує нас у боротьбі добра над злом!" — додав головком ЗСУ.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем. Глава держави побажав тихого свята.

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